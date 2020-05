Elisa Isoardi: "Rivalità tra me e Antonella Clerici? Non vorrei essere il direttore di Rai1 in questo momento"

Di Massimo Galanto giovedì 28 maggio 2020

Ospite di Vieni da me, la conduttrice fa implicito riferimento alla possibilità che la Clerici torni su Rai1 con un nuovo programma al posto di La prova del cuoco

"Non c'è rivalità con Antonella Clerici. È normale, siamo tutte donne, di posti ce ne sono X... io non vorrei essere direttore di Raiuno in questo momento. Ma neanche in passato. Chapeau ai direttori perché devono fare delle scelte e quelle sono le caselle, non è che te ne puoi inventare tante altre. A ognuno il suo". Lo ha detto Elisa Isoardi, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me su Rai1, oggi. La conduttrice di La prova del cuoco ha risposto così - tirando in ballo indirettamente il direttore di Rai1 Stefano Coletta - sulla presunta competizione o rivalità con Antonella Clerici. Che, secondo le indiscrezioni in circolazione da tempo (Dagospia ultimamente le ha rilanciate), potrebbe tornare su Rai1 con un nuovo programma al posto proprio de La Prova del cuoco.

La Isoardi il prossimo autunno farà parte come concorrente del cast di Ballando con le stelle, come annunciato mesi fa da Blogo.

Per la cronaca, la Balivo ha aperto la diretta definendo quella odierna "la mia penultima puntata qui a Vieni da me". Effettivamente, come anticipato da Blogo, la conduttrice campana dovrebbe lasciare Vieni da me per passare alla conduzione del settimanale in onda fra Domenica in e L'eredità nel pomeriggio del giorno di festa.