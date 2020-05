Ora o mai più 2, in replica al pomeriggio dal 21 giugno? (Anteprima Tvblog)

Di Ivan Buratti giovedì 28 maggio 2020

Il talent show di Amadeus potrebbe tornare in onda con l'arrivo dell'estate in una collocazione inedita

In attesa di un'inedita terza edizione in prima serata, Ora o mai più sarebbe pronto a tornare in onda. Secondo quanto apprende Tvblog, il talent show dedicato alle meteore della musica italiana potrebbe essere trasmesso in concomitanza con l'arrivo dell'estate, in una collocazione inedita.

Pare che le repliche della seconda edizione di Ora o mai più siano destinate alla domenica pomeriggio, in programma dal 21 giugno prossimo, incastrate fra il best of di Domenica In (in onda dal 21, dalle 14 alle 15.30 circa) e lo slot del pre-serale. Il contenitore di Mara Venier dovrebbe mantenere la diretta fino al 14 giugno, mentre gli appuntamenti ridotti con "il meglio di" potrebbero tenere compagnia al pubblico fino al 26 luglio.

Non è da sottovalutare, inoltre, che nella seconda parte della stagione estiva possano giungere altre repliche di varietà e rotocalchi andati in onda nelle passate stagioni. In pole position, le storie più emozionanti e coinvolgenti di Da noi...a ruota libera con Francesca Fialdini e i dilettanti allo sbaraglio de La Corrida di Carlo Conti.

Il palinsesto è per natura mutevole. Scritto, raschiato e riscritto in base alle esigenze della rete e alle emergenze dell'esterno. Ora più che mai è soggetto a variazioni dell'ultimo minuto, pertanto ogni informazione a medio-lungo termine deve essere presa con le pinze. Tuttavia, pare che i piani per il daytime della domenica di Rai 1 siano piuttosto delineati. Tutti pronti a riascoltare Donatella Milani?