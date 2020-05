Stasera Italia, alle spalle di Sallusti una scatola di...pelati

Di Massimo Falcioni giovedì 28 maggio 2020

A Stasera Italia c'è Alessandro Sallusti e alle sue spalle stavolta appare una scatola di...pelati. Nella scelta della confezione molto probabilmente un riferimento ironico. E il pensiero va subito alla storica scena di Fantozzi al supermercato

Una scatola di pelati dietro ad Alessandro Sallusti. Guardare alle spalle del direttore de Il Giornale durante i collegamenti con i vari talk televisivi è ormai diventata un’abitudine. Anzi, uno spettacolo nello spettacolo.

E così, mercoledì sera mentre il giornalista parlava a Stasera Italia l’occhio dello spettatore è caduto inevitabilmente sulla confezione di pomodori collocata vicino alla macchina da scrivere e alla radio d’epoca.

A piazzarla lì è stata ancora una volta la compagna Patrizia Groppelli, curatrice della scenografia come ammesso nelle settimane scorse dallo stesso Sallusti.

Se in genere a dominare erano carciofi, cipollotti, limoni, melograni e carote giganti, stavolta si è probabilmente deciso di puntare sull’ironia, considerato il look del direttore.

E a qualcuno non è potuta non tornare in mente la scena di Fantozzi alla riscossa nella quale Paolo Villaggio cercava all’interno del supermercato il reparto dei pelati, salvo ritrovarsi circondato da decine di individui senza capelli.