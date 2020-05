Rai Ragazzi sarà ancora la casa delle serie Disney

Di Hit mercoledì 27 maggio 2020

Sarà ancora Rai Ragazzi, con i canali Rai Yoyo e Rai Gulp, a ospitare alcune delle serie Disney più amate.

Tornano infatti le nuove stagioni di titoli di successo come “Topolino e gli Amici del Rally”, “Vampirina” e “Marvel Spider-Man”, e arrivano anche attese novità come la serie live action “Bia” e “T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli”, tutte in prima tv free.

Su Rai Gulp il divertimento è già iniziato di pomeriggio con due serie molto amate. “101 Dalmatian Street”, in onda tutti i giorni alle 15.55, si ispira al romanzo di Dodie Smith e al classico film Disney del 1961 “La Carica dei 101”. La storia, di cui arriveranno il 4 giugno i nuovi episodi, si svolge nella Londra contemporanea e segue le avventure dei due cuccioli di dalmata Dolly e Dylan, dei loro genitori Delilah e Doug e dei loro 97 fratelli e sorelle più giovani, i cui nomi cominciano tutti con la lettera D. Alle 16.20, invece, c’è “Le Avventure di Rapunzel”, basata sul film del 2010 “Rapunzel - L'intreccio della torre”. Tante avventure per la principessa Rapunzel, di cui sono attesi i nuovi episodi dal 16 giugno.

Domenica 31 maggio torna su Rai Gulp uno dei supereroi più amati di sempre. Si tratta di Spider-Man, di cui la Rete proporrà tutti i giorni, alle 17.35, “Marvel Spider-Man” (i nuovi episodi saranno proposti dal 15 giugno). La serie racconta la vita del quindicenne Peter Parker che viene accettato alla Horizon High, una scuola superiore per giovani e brillanti menti scientifiche. Un adolescente normale che apprende la responsabilità che deriva dall'essere un supereroe nella città di New York e si sforza di bilanciare famiglia, amici e compagni, nascondendo a tutti la sua identità segreta.

Lunedì 1 giugno, alle 19.35, sarà la volta di una nuova serie live action molto attesa. Si tratta di “Bia” (che sarà proposta tutti i giorni), serie originale Disney con un cast internazionale che racconta le storie e i sogni di un gruppo di teenager, tra musica, creatività e social network. La serie segue le vicende di Bia Urquiza, una ragazza di 16 anni creativa, solare e piena di immaginazione, che esprime sé stessa attraverso l’arte e il disegno. Insieme ai suoi amici vivrà nuove avventure, si innamorerà e imparerà ad affrontare gli ostacoli, ma anche a scoprire l’importanza e la bellezza della vita. Fanno da sfondo alle vicende il “Fundom” e il “Laix” due network digitali rivali, molto diversi tra di loro. Il primo sarà un luogo di crescita ed espressione dei propri valori, informale e divertente, mentre il “Laix” avrà come obiettivo il successo e la fama a tutti i costi. Una storia perfettamente bilanciata tra tematiche moderne ed emozionanti vicende familiari e relazionali, capaci fin da subito di creare un forte legame con il pubblico.

Infine, da domenica 7 giugno, alle 9.35, ci saranno le nuove puntate di “Ducktales”. Reboot della celebre Ducktales – Storie di paperi, in onda negli anni '80 e ‘90, la serie segue le avventure di Zio Paperone e i suoi nipotini alla ricerca di nuovi tesori e misteri da risolvere.

Per i piccoli invece su Rai Yoyo sono arrivate le nuove puntate di “Puppy Dog Pals”. Tutti i giorni, alle 17.35 le storie di Bingo e Rolly, adorabili cuccioli di carlino con la passione per l'avventura. In questa nuova stagione si unisce la cagnolina della vicina Chloe, Keia. Inoltre, tutti i giorni, alle 19.35, c’è “La casa di Topolino”. In ogni episodio Topolino, Minni, Paperino, Paperina, Pippo, Pluto e Toodles aiutano i bambini in età prescolare a risolvere piccoli problemi giornalieri che permettono di mettere in gioco abilità inerenti al riconoscimento di forme, colori e numeri.

Alle 20 confermato l’appuntamento quotidiano con le “Minnie’s Bow-Toons” con Minni e Paperina impegnate nella loro originale Fiocco Boutique. Alle 20.05, sempre tutti i giorni, torna “Vampirina” (dall’8 giugno i nuovi episodi). La serie animata segue le avventure di Vi, piccola vampira appena trasferita dalla Transilvania alla Pennsylvania e pronta a mostrare a tutti cosa significa vivere ogni giorno in un mondo “spettracolare”.

La speciale programmazione Disney su Rai Yoyo prevede altre due novità. Da mercoledì 10 giugno, alle 19.35, saranno proposti i nuovi episodi della serie “Topolino e gli Amici del Rally”. Topolino, Paperino, Pippo, Minni e Paperina gestiscono un’officina a Hot Dog Hills e con i loro fantastici veicoli si preparano a partecipare a tante allegre corse attorno al mondo.

Infine, da domenica 21 giugno, alle 17.35, sarà proposta la nuova serie “T.O.T.S. - Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli”. In questa produzione prescolare troviamo le esilaranti avventure del pinguino Pin e del fenicottero Freddy, pilota in prova presso la compagnia Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli.