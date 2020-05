Sei in un paese meraviglioso, sesta edizione: con Dario Vergassola ci sarà Miriam Galanti (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto mercoledì 27 maggio 2020

Cambia ancora la partner del comico nel programma di Sky Arte realizzato con Autostrade per l'Italia

Nuova edizione e nuova compagna di viaggio per Dario Vergassola. Ci stiamo riferendo a Sei in un paese meraviglioso, la cui sesta edizione andrà in onda prossimamente su Sky Arte HD (canali 120 e 400).

Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, nel programma promosso da Autostrade per l'Italia e prodotto da Ballandi Arts, il comico genovese dovrebbe essere affiancato da una new entry. Si tratterebbe, a quanto apprendiamo, di Miriam Galanti.

Attrice mantovana cresciuta a Borgoforte, debuttò in Roma nuda, ultimo film con Franco Califano. Poi alcune parti in serie televisive popolari come con Don Matteo e Che Dio ci aiuti. Quindi il teatro e il cinema con l'arruolamento nel cast di Quando corre Nuvolari di Tonino Zangardi e di Scarlett di Luigi Boccia. Tra le sue partecipazioni televisive, anche Telethon, dove ha curato i collegamenti esterni nel 2008.

Le registrazioni delle nuove puntate di Sei in un paese meraviglioso dovrebbero partire a inizio giugno. Ricordiamo che precedentemente Vergassola, conduttore dalla seconda edizione (nella prima fu ospite di puntata), era stato affiancato dall'attrice e giornalista Veronica Gentili (2017), ora alla guida di Stasera Italia weekend su Rete 4, da Roberta Morise (2018), attualmente partner di Giancarlo Magalli a I Fatti vostri, e da Michelle Carpente (nel 2019).