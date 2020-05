Skin Tight: tutto quel che c'è da sapere sul format di Real Time

Di Claudia Cabrini mercoledì 27 maggio 2020

Su Real Time torna la terza stagione di Skin Tight, il programma che racconta le trasformazioni fisiche dei pazienti dalla pelle in eccesso.

Un nuovo programma, o meglio un nuovo docu-reality, per la precisione, quello che vedremo in onda questa sera in seconda serata su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, con il titolo Skin Tight - show come molti altri edito da TLC e trasmesso per la prima volta negli States nel 2016, dove ora è arrivato alla sua quarta stagione.

Approdato per la prima volta proprio su Real Time nel 2018, e ritornato stavolta con le repliche della terza stagione del programma, anche in Italia Skin Tight ha sempre riscosso molto successo, probabilmente anche grazie alle qualità del format che per certi versi è molto simile ad altri programmi della rete come Vite Al Limite. Ma, nello specifico, di cosa stiamo parlando?

Di niente meno che di un programma volto a raccontare di grandi operazioni di esportazione di pelle su pazienti con enormi quantità di pelle in eccesso. Come possiamo infatti intuire anche dal titolo, Skin Tight racconta proprio di pazienti gravemente compromessi da enormi quantità di pelle in eccesso, tra i quali rientrano soprattutto ex obesi ora tornati ad un peso forma normale. Anche per questo, tra i due professionisti che conosceremo all'interno dello show ce n'è uno che già apprezziamo e da tempo; il Dottor Nowzaradan, anche responsabile della clinica per pazienti obesi di Houston, in Texas, di Vite Al Limite. Ad affiancarlo in Skin Tight anche la dottoressa Camille Cash, chirurga plastica di Houston appassionatissima del suo lavoro, tanto da definirlo capace di regalarle "soddisfazioni multiple", come riportato anche sul suo sito web personale:



"Nel famoso show di TLC Skin Tight metto a frutto le mie conoscenze come chirurga plastica ma anche la mia emotività, e la mia capacità di immedesimarmi nei reali problemi dei pazienti, riuscendo così a sostenerli e a supportarli anche dal punto di vista psicologico".

Il programma, in onda anche questa sera a partire dalle 23:10 su Real Time, negli episodi che vedremo in seconda serata racconterà anche di una delle trasformazioni più epocali di tutto il docu-reality, ossia di quella di Rafael, che dopo aver perso circa 225 chili soffre di gravi problemi fisici a causa dei suoi tanti chili di pelle in eccesso.