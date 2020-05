90 Giorni Per Innamorarsi - Quarantena: questa sera in prima tv su Real Time

Di Claudia Cabrini domenica 31 maggio 2020

Nuovo speciale per lo show targato TLC, che da questa sera racconterà anche la quarantena di oltre 40 ex partecipanti programma

Una stagione sicuramente particolare quella che a partire da questa sera, domenica 31 maggio, in prima visione su Real Time, ci racconterà l'evolversi delle vite di alcune delle coppie più amate tra quelle rese celebri dal programma 90 Giorni Per Innamorarsi, con un format tutto nuovo che sin dal titolo possiamo comprendere benissimo. Stiamo parlando infatti di 90 Giorni Per Innamorarsi - Quarantena, innovativa versione del più famoso tv show edito da TLC che da questa sera in prima serata sul canale 31 del digitale vedrà più di 20 coppie raccontarsi, un episodio dopo l'altro, con un taglio di immagini registrate autonomamente nel corso della loro quarantena e senza l'ausilio di produzione, tecnici del suono o cameraman in loro aiuto.

Se ancora poche sono le indiscrezioni trapelate su questo speciale del programma, già sappiamo però che nel primo episodio in onda questa sera primi protagonisti saranno Colt e Debbie Johnson, direttamente da Las Vegas. Titolo originale 90 Days Fiancé: Self-Quarantined, per cinque episodi soltanto il programma racconterà così anche della quarantena di Colt e Debbie, dove Colt (per chi non dovesse ricordarlo) è un programmatore di slot machine di Las Vegas nonché ex marito di Larissa Dos Santos Lima, giovane latina con la quale Colt prese inizialmente parte alla serie originale del programma, ma anche a 90 Giorni Per Innamorarsi... E poi. Come raccontato dallo stesso Colt nel primo episodio (la cui anteprima è visibile sul canale Youtube ufficiale di TLC, seppur ovviamente in lingua inglese) la sua quarantena è stata finora più che particolare:



"Inizialmente, quando ho sentito parlare del virus in Cina, ho pensato che magari un giorno sarebbe potuto arrivare anche qui, ma onestamente non avrei mai creduto che il mondo intero sarebbe stato messo in quarantena [...] La mia quarantena è essenziale, e con essenziale intendo che mi sveglio, mangio, dormo e lavoro da casa".

apparirà in 90 Giorni per Innamorarsi - Quarantena con la mamma Debbie, con la quale sta trascorrendo la quarantena a casa. E sulla ormai ex moglie Larissa, dice:



"Io e lei siamo ormai legalmente divorziati. Non ho più nulla a che vedere con lei. Mi auguro che stia bene e che le auguro il meglio dalla vita".

Grandi assenti nel cast di questa edizione speciale del programma, Nicole e Azan, lei giovane americana e lui marocchino, probabilmente tra le coppie più famose in assoluto tra quelle uscite dallo show. Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, Nicole avrebbe nascosto a TLC (ma anche ai suoi genitori, a parenti e ad amici) che Azan fosse in realtà già sposato in Marocco e avesse tre figli. Le frottole raccontate dalla coppia alla produzione del programma hanno comportato la loro totale esclusione da qualsiasi futura produzione televisiva TLC.