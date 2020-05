Maurizio Costanzo e Pino Strabioli in un nuovo programma su Rai 3 (Anteprima Blogo)

Di Hit mercoledì 27 maggio 2020

Nuovo programma su Rai3 per Maurizio Costanzo

Non c'è il due senza il tre e questo vecchio proverbio è perfetto per raccontarvi il nuovo impegno televisivo di Maurizio Costanzo. Dopo infatti S'è fatta notte su Rai1 e Storia di un'italiana su Rai2 per il celebre giornalista e scrittore romano sta per arrivare un impegno anche sulla terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Costanzo sarà infatti il conduttore di un nuovo programma d'interviste il cui titolo dovrebbe essere Insonnia che verrà registrato nel corso dell'estate per andare in onda successivamente. La produzione figlia ancora della vecchia dirigenza di Rai3 vedrà al fianco di Costanzo Pino Strabioli.

I due si conoscono molto bene avendo Costanzo scritto la nuova commedia teatrale diretta e interpretata dallo stesso Strabioli dal titolo "Abolite gli armadi, gli amanti non esistono più" che poi però non ha potuto andare in scena a causa dell'emergenza sanitaria.

La trasmissione dovrebbe essere di quattro puntate e andare in onda nella seconda serata della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo fra l'estate e l'inizio dell'autunno, la decisione finale sull'esatta collocazione spetterà al nuovo responsabile di rete Franco Di Mare e alla sua vice Rosanna Pastore.