Gemelle in Affari: chi sono Lex e Alana?

Di Claudia Cabrini martedì 26 maggio 2020

Le Gemelle in Affari di Home & Garden TV sono state le prime immigrate ad arrivare all'apice del successo con un programma tutto loro, negli States.

Per il canale televisivo americano Home & Garden TV, da qualche mese a questa parte approdato anche in Italia nella sua versione italiana, al canale 56 del digitale terrestre, le gemelle Lex e Alana sono state di fatto le prime immigrate negli Stati Uniti a condurre un programma televisivo tutto loro raggiungendo l'apice del successo. Stiamo parlando delle due fortunate protagoniste di Gemelle in Affari, show televisivo targato proprio HGTV dal titolo originario Listed Sisters, andato in onda negli States per la prima volta nel 2016.

All'interno del programma, le gemelle Lex e Alana rinnovano completamente delle semplici abitazioni trasformandole in case di lusso da rivendere al prezzo più alto possibile. E se in Italia sono ancora poco conosciute (anche se il loro tv show è già disponibile anche in streaming sul portale DPlay Plus) è proprio di loro che vorremmo parlarvi meglio oggi, affinché possiate conoscerle più da vicino.

Di loro sappiamo poco, ma forse tanto basta per renderle ancor più interessanti di quanto già non appaiano in tv. La più grande tra le due è Lex LeBlanc Natiello, che è nata proprio il giorno della Vigilia di Natale, il 24 dicembre del 1981. La sorella gemella Alana, invece, è nata... circa 5 minuti dopo di lei. Le ragazze, venute al mondo a Los Angeles, sono però cresciute a Sin City, Las Vegas. Non sappiamo quale percorso scolastico abbiano seguito fino ai tempi dell'Università. Sappiamo però che entrambe si siano graduate presso la New York School of Interior Design di New York, per l'appunto, ed è proprio a New York che nell'ambito del Design Lex lavorò per 10 anni prima di trasferirsi a Nashville, dove la sorella Alana si era trasferita subito dopo l'Università.

Ad oggi, sappiamo che Lex sia una professionista nel settore del Design, nel quale lavora come Interior Designer. Di lei sappiamo anche che sia sposata con Anthony, che abbia due figli, Vivien e Alister, e che abbia inaugurato un paio di anni fa la sua linea di prodotti di arredamento, chiamata LAVA Home Design. Nonostante la sua carriera professionale l'abbia portata a diventare una Interior Designer di successo, Lex sognava però di fare l'attrice - tant'è che, come riportato dal magazine americano AnswerAfrica, avrebbe anche recitato in due serie televisive americane, The Arrengement e Brother vs Brother.

La sorella Alana, invece, è specializzata in ristrutturazioni, e ancora oggi si occupa di ristrutturare o di rinnovare completamente le abitazioni di una compagnia immobiliare per la quale lavora, la Re/Max Elite. Alana non è sposata ma ha due figli, con i quali continua a vivere nel Tennessee.