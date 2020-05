Palinsesti RAI: programmazione giugno 2020

Di Marco Salaris martedì 26 maggio 2020

Le novità e le conferme in onda sulle reti Rai.

Si apre il mese della chiusura della stagione televisiva 2019/20. Una stagione incerottata, scossa e sconvolta dal triste evento dell'emergenza Coronavirus che ha capovolto le normali programmazioni. Lo stiamo ripetendo da ormai tre mesi ma dobbiamo ribadirlo anche per un giugno che paradossalmente si appresta a diventare il mese 'salvagente' per quei programmi che, chiusi forzatamente durante il lockdown, dovranno recuperare parecchie puntate prima di arrivare ad una conclusione delle produzioni che eccezionalmente si vedrà solo attorno a venerdì e sabato 27.

Come sempre scopriamo man mano quali sono le conferme e le novità per le tre reti generaliste in prime time avvertendo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

Palinsesti Rai: programmazione Giugno 2020 - Rai 1



Domenica : per tutto il mese le repliche della fiction: Non dirlo al mio capo

Lunedì: per tutto il mese le repliche della fiction: Il giovane Montalbano.

Martedì : (2/6) Non mollare mai - Storie Tricolori (con Alex Zanardi); (9/6) Con il cuore - Nel nome di Francesco (con Carlo Conti e Gianni Morandi).

Mercoledì : per tutto il mese le repliche della fiction: Nero a metà.

Giovedì: per tutto il mese le repliche della fiction: Che Dio ci aiuti 5.

Venerdì : Film; (dal 12/6) Top 10 (con Carlo Conti)

Sabato: (6/6) Buon Compleanno...Pippo! (Replica)



Dal 1° giugno alle 9:55 Italia sì! giorno per giorno con Marco Liorni



Dal 1° giugno alle 14:00 Io e te con Pierluigi Diaco



Palinsesti Rai: programmazione Giugno 2020 - Rai 2



Domenica : Telefilm: Hawaii Five-O, N.C.I.S. New Orleans

Lunedì : (1/6) Show - Brignano, tutto casa e teatro!;

Martedì : Film

Mercoledì : Film

Giovedì : Film

Venerdì : Film

Sabato: Petrolio Antivirus





Dal 1° giugno alle 16:10 L'italia che fa con Veronica Maya



Palinsesti Rai: programmazione Giugno 2020 - Rai 3