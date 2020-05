Alfonso Signorini: tre programmi per lui? GF Vip, Grande Fratello classico e un talk show pomeridiano

Di Fabio Morasca martedì 26 maggio 2020

L'indiscrezione è stata pubblicata dal sito DavideMaggio.it.

Alfonso Signorini, per quanto riguarda la prossima stagione televisiva, tornerà al timone del Grande Fratello Vip già in autunno, dopo aver condotto la quarta edizione, con non poche difficoltà causate dalle misure di contenimento del contagio di COVID-19, terminata lo scorso 8 aprile con la vittoria della modella Paola Di Benedetto.

Signorini è già al lavoro per formare il cast della nuova edizione ma gli impegni televisivi del direttore del settimanale Chi potrebbero non essere circoscritti al solo GF Vip 5.

Stando ad un'indiscrezione pubblicata dal sito DavideMaggio.it, infatti, per Alfonso Signorini, ci sarebbe ben tre programmi in vista sempre per quanto riguarda la prossima stagione: il sopraccitato GF Vip 5, la diciassettesima edizione del Grande Fratello classico, definito erroneamente "nip", previsto per la primavera di quest'anno, con Barbara D'Urso alla conduzione, e già rimandato più volte, e un talk show di approfondimento delle vicende dei concorrenti del GF, da piazzare la domenica pomeriggio su Canale 5, in concorrenza con Domenica In, che coprirebbe, quindi, uno slot orario rimasto praticamente "vuoto" da quando la durata di Domenica Live, il talk show condotto da Barbara D'Urso di cui l'ultima puntata è andata in onda ormai lo scorso 8 marzo, è stata ridotta.

Alfonso Signorini, quindi, si occuperebbe del GF praticamente a tutto campo, anche per quanto riguarda parte dell'indotto che il reality genera abitualmente a favore di altri programmi televisivi, in questo caso, con un talk show nuovo di zecca. Un programma simile fu condotto da Roberta Capua, nel 2006, dal titolo Tutti pazzi per i reality. L'idea ricorda anche le ultime edizioni di Buona Domenica, condotta da Maurizio Costanzo.

Per ora, Signorini ha smentito queste voci attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram: