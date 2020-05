John Peter Sloan morto

Di Massimo Galanto martedì 26 maggio 2020

Il comico insegnante di inglese, diventato famoso con Zelig, aveva solo 51 anni

E' morto all'improvviso, a 51 anni, John Peter Sloan. La notizia è stata data su Facebook da due suoi colleghi.

Sloan era cantante, attore e comico, famoso in Italia per il suo ruolo di insegnante di inglese in tv, a partire da Zelig.

Originario di Birmingham, l'attore aveva preso parte anche ad altre numerose trasmissioni, come Geppi Hour di Geppi Cucciari, a Glob di Enrico Bertolino. Per Report, allora condotto da Milena Gabanelli, intervistava i passanti per testare in modo divertente il loro inglese.

Sloan aveva fatto parte anche del cast di Quelli che il calcio, ai tempi di Victoria Cabello, ma anche di quello di Amici di Maria De Filippi e di I Fatti vostri.

A Cristina Parodi Live su La7 fecero discutere le sue dichiarazioni sul Sud meno istruito.

Tra le più recenti apparizioni sul piccolo schermo, quella del dicembre scorso a Le parole della settimana su Rai3.