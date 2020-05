Blogo retroscena: Franco Di Mare chiama Rosanna Pastore a Rai3

Di Hit martedì 26 maggio 2020

Rosanna Pastore verso la vice direzione di Rai3

E' arrivato da pochi giorni alla guida di Rai3 ma Franco Di Mare, da vecchia volpe della Rai e grande conoscitore della più grande azienda culturale del nostro paese, sta già lavorando alacremente per dare un volto nuovo, ma senza fare nessuna tabula rasa, al canale di cui è stato nominato direttore.

Sarà un'avventura di grande fascino quella che sta per affrontare Di Mare, ex giornalista del Tg2 e del Tg1, attualmente alla guida di Frontiere nella seconda serata de lunedì di Rai1, appuntamento questo che verrà ereditato da Monica Maggioni prossimamente.

Dicevamo dunque della nuova avventura a Rai3 di Franco Di Mare e una delle prime decisioni che ha preso l'ex inviato di guerra del Tg1 è quella di mettersi al fianco una persona di fiducia nel governare il canale e la scelta è caduta su una delle dirigenti Rai più capaci e che già conosce Rai3 avendoci lavorato per tanto tempo con i galloni di capo struttura.

Stiamo parlando di Rosanna Pastore che lascia Rai1 di cui è stata dirigente alla pianificazione e mezzi (ora ruolo ricoperto dalla brava Paola Sciommeri) e responsabile dei programmi di Fazio e Angela per diventare il braccio destro del nuovo direttore di Rai3 con l'incarico di vice direttore vicario. Chissà che la signora Pastore possa portare, anzi riportare in qualche modo, magari anche in coabitazione i volti sopra citati per arricchire un canale che Di Mare vorrebbe svecchiare, ma nel segno della continuità.

Nei prossimi giorni sono previsti incontri fra la nuova coppia al timone di Rai3 ed i vari capi struttura, si comincerà dunque a disegnare il volto della nuova terza rete che vedremo dal prossimo autunno.