Che tempo che fa, politici e commercialisti contro Roberto Saviano

"Come fa la criminalità organizzata a trovare i propri clienti, come sa chi cercare e dove trovarli?", chiede Fabio Fazio a Roberto Saviano nel corso della puntata - l'ultima stagionale - di Che tempo che fa su Rai2. Lo scrittore risponde così:

Segue il percorso dei soldi. Mi spiego meglio: quando un'azienda inizia ad andare in crisi, loro avvicinano i commercialisti. Il commercialista, persona di cui ti fidi, spesso ti dice 'c'è quella società, c'è quella persona che è interessata'. Quando non è questa la strada, perché hai la fortuna di avere professionisti seri, ci sono altre strade, le banche, il consulente...

Parole che hanno scatenato le reazioni indignate di molte parti politiche. Contro lo scrittore si sono scagliati la Lega di Salvini, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, alcuni esponenti di Forza Italia di Silvio Berlusconi (Mara Carfagna, Giorgio Mulè, Mariastella Gelmini), di Italia Viva di Matteo Renzi (Camillo D'Alessandro) e del Movimento 5 Stelle (Barbara Lezzi) e rappresentanti del gruppo misto.

Inoltre, è intervenuto il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, che in una nota ha parlato di parole di Saviano "di una gravità assoluta", definendole "inaccettabili":

Sostenere che i commercialisti italiani segnalano alla criminalità le aziende in crisi è quanto di più lesivo della onorabilità di 120 mila professionisti economici quotidianamente in campo per la legalità, oltre che al fianco di imprese e cittadini di questo Paese. Già nelle prossime ore valuteremo la possibilità di adire le vie legali per difendere il buon nome della nostra professione.