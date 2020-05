Analisi Auditel della serata di domenica 24 maggio 2020

Di Hit lunedì 25 maggio 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 10%.

L'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti, in onda ieri in diretta, fra il 18 ed il 24% di share, con la curva del varietà Paperissima sprint subito sotto la soglia del 15% di share. La curva nera di Non è l'Arena arriva al 7% di share toccando la curva rossa di Che tempo che fa.

Prima serata con la curva blu della fiction L'allieva al comando fra il 15 ed il 20% di share, seguita dalla curva arancione del varietà Non è la D'Urso che tocca e supera la linea del 10% di share. Terza piazza per la curva rossa del varietà Che tempo che fa, con la curva di Non è l'Arena subito sotto.

Seconda serata con la curva arancione di Non è la D'Urso al comando fin oltre il 20% di share, seguita dalla curva nera di Non è l'Arena sulla linea del 10% di share.

