Con il cuore - Nel nome di Francesco, Carlo Conti con Gianni Morandi su Rai1

Di Massimo Galanto domenica 24 maggio 2020

Il cantante, a sorpresa, affiancherà il conduttore nell'evento in onda da Assisi

Dopo aver condotto i David di Donatello, Carlo Conti è pronto a tornare in onda su Rai1. Lo farà martedì 9 giugno grazie a Con il Cuore – Nel nome di Francesco, la manifestazione di raccolta fondi per le missioni francescane nel mondo e a favore delle popolazioni in difficoltà. Insieme a lui, a sorpresa, ci sarà Gianni Morandi.

Conti - al timone in solitaria dell'evento benefico dal 2008 - ha spiegato che "sarà una serata dedicata ai nuovi poveri che il Coronavirus ha creato". In particolare, sarà presentato un grande progetto dedicato agli italiani in difficoltà, specialmente a seguito dell'emergenza pandemica che ha reso i poveri più poveri togliendo la speranza a coloro che già non avevano nulla o quasi. La manifestazione andrà in onda come sempre dal sagrato della Basilica di San Francesco ad Assisi, ma stavolta senza la presenza del pubblico. Sono previste le esibizioni degli ospiti, alcuni dei quali presenti fisicamente in loco.

Per Morandi si tratta del ritorno alla conduzione televisiva a distanza di alcuni anni. Al netto delle ospitate, Capitani coraggiosi con Claudio Baglioni nel 2015 su Rai1 è stata la sua conduzione più vicina nel tempo. Il cantante è reduce dalle tre stagioni di L'Isola di Pietro, la fiction in onda su Canale 5.

Per quanto concerne Conti, ricordiamo che nelle prossime settimane, come anticipato da Blogo, sarà alla guida di Top Ten, show che andrà in onda nello studio de La Corrida saltata per l'impossibilità di avere pubblico in studio.