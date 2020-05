Che Tempo che Fa, ultima puntata di una stagione difficile e da incorniciare

Di Giorgia Iovane domenica 24 maggio 2020

Ultima puntata di Che Tempo Che Fa 2019-2020: la prima stagione su Rai 2 è stata segnata dalla pandemia ma ha offerto vero servizio pubblico.

Che Tempo Che Fa chiude la sua prima stagione su Rai 2 questa sera, domenica 24 maggio 2020, con l'ormai solito doppio appuntamento che vede il segmento preserale Che Tempo che Farà in onda alle 19.35 e poi il prime time al termine del Tg2. Una stagione senza dubbio difficile per il programma: se il trasferimento su Rai 2 aveva ridato smalto a un parterre ospiti che nel prime time di Rai 1 sembrava ormai dimenticato, la pandemia ne ha stravolto la ritualità. Ma CTCF ha saputo riconvertirsi, trasformandosi in una vera e propria rubrica di servizio pubblico, focalizzata sul debunking delle fake news e sulla necessità di fare il punto della situazione con voci istituzionali.

Dall'imbarazzato saluto a Maria De Filippi, che sarebbe stato la norma ma che agli inizi di marzo sembrava quasi una precauzione eccessiva, alla progressiva conversione del leggero preserale nella finestra d'approfondimento con RaiNews e i suoi inviati, fino alla trasformazione di interi blocchi - se non di tutta la puntata nei momenti più neri dell'emergenza - in analisi di dati con esperti e voci governative. Con il miglioramento delle curve si è ridato respiro anche all'intrattenimento, con monologhi comici, interviste più leggere, ma con un basso continuo incarnato dal prof. Roberto Burioni. Ed è stato proprio Burioni l'elemento più polarizzante di questa stagione: o lo si ama o lo si odia. Un po' come lo stesso Fazio, in fondo.

Un'ultima puntata, questa, che sembra quasi un saluto 'anticipato': di fatto siamo alla fine della stagione regolare della tv, ma di regolare in questo 2020 non c'è stato nulla. E così mentre molti contenitori si allungano, unici spazi live in una programmazione che ha relegato l'intrattenimento alla replica quasi del tutto, Che Tempo Che Fa rispetta il suo termine. Cosa ne sarà del programma il prossimo anno non è ancora dato saperlo: il contratto di Fazio con la Rai è in scadenza e si parla di un possibile ritorno di CTCF su Rai 3, anche se il programma ha dato molte soddisfazioni a Rai 2. Vedremo. Per adesso si saluta questa stagione ai confini della realtà.

Che Tempo che Fa, ospiti 24 maggio 2020

Per l'ultima puntata, con un indice di contagio che migliora - al netto delle spiegazioni dell'assessore della Regione Lombardia Gallera - Che Tempo Che Fa ritrova le sue pagine comedy e tutto il suo cast originario.

Oltre alle presenze fisse Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, e agli spazi con Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica, tornano anche Ale e Franz e Raul Cremona. Che Tempo Che Farà accoglie come ormai abitudine lascia spazio agli aggiornamenti dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Marc Innaro da Mosca, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra. Il racconto della pandemia continua con Roberto Burioni, con il direttore di Immunodeficienze Virali all'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma Andrea Antinori e con il microbiologo Rino Rappuoli, direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena).

E poi gli ospiti istituzionali, con la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il Presidente del CONI Giovanni Malagò.

Previsti collegamenti con Roberto Saviano da New York e con Marco Travaglio, col ritorno di Carlo Cottarelli e di Carlo Verdelli.

Spazio promozione e intrattenimento con Simone Inzaghi, Paola Perego, Francesco Piccolo, ora nelle librerie con “Momenti trascurabili vol. 3”, Giampiero Mughini, Enrico Brignano, Lello Arena. E un momento musicale molto particolare con Raphael Gualazzi in una speciale esibizione live.





Che Tempo Che Fa 2019-2020, il format

Il programma, in onda ogni domenica su Rai 2, Rai 2 HD (DTT, 502) e RaiPlay alle 19.40 e poi dalle 21.00, è realizzato da Rai2 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto da Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Veronica Oliva e Piero Guerrera, con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La scenografia è di Marco Calzavara. L'hashtag ufficiale è #CTCF.