Bellissima Italia su Rai2 dal 6 giugno: tutte le anticipazioni (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto giovedì 21 maggio 2020

Andrà in onda il sabato pomeriggio. Fabrizio Rocca conduttore con Maria Teresa Giarratano e Karina Marino

Dopo L'Italia che fa con Veronica Maya, è in arrivo nel palinsesto estivo di Rai2 un'altra novità. Secondo quanto apprende Blogo, si tratterebbe di un programma dal titolo Bellissima Italia in onda ogni sabato alle ore 17.05. Partenza prevista - coronavirus permettendo, ovviamente - il 6 giugno prossimo. Per la conduzione il direttore di rete Ludovico Di Meo avrebbe scelto, stando a quanto ci risulta, Fabrizio Rocca. Accanto a lui ci dovrebbero essere Maria Teresa Giarratano e Karina Marino.

Fabrizio Rocca è volto storico della tv pubblica, legato soprattutto a Unomattina (ha condotto anche MixItalia). Maria Teresa Giarratano e Karina Marino sono inviate di Sereno Variabile di Osvaldo Bevilacqua.

Il programma avrà il compito di raccontare le meraviglie del nostro Paese, in un momento storico particolare, con moltissimi italiani che sceglieranno di trascorrere le vacanze estive proprio in Italia.

Per quanto riguarda il palinsesto estivo di Rai2, ricordiamo che è previsto il ritorno di Renzo Arbore, prima con uno speciale in prime time e poi con venti seconde serate. Il primo giugno, inoltre, è in programma l'appuntamento con lo spettacolo teatrale di Enrico Brignano.