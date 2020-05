Non mollare mai, ecco gli ospiti di Alex Zanardi su Rai1 il 2 giugno (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto giovedì 21 maggio 2020

Nel giorno della Festa della Repubblica ecco chi affiancherà il pilota nell'appuntamento speciale di prime time di Rai1

Tutto pronto per l'appuntamento speciale di Rai1 in occasione della Festa della Repubblica. Martedì 2 giugno, infatti, sulla rete ammiraglia della tv pubblica in prima serata andrà in onda Non mollare mai, con la conduzione di Alex Zanardi. Al centro del programma le storie di grandi imprese sportive raccontate da personaggi dello sport e dello spettacolo. Lo scopo dell'emissione televisiva sarà benefico; infatti, sarà proposta una raccolta fondi in favore della Croce Rossa italiana.

Blogo è in grado di anticipare i nomi degli ospiti che prenderanno parte allo spettacolo. Tra questi ci saranno Jury Chechi, Federica Pellegrini, Bebe Vio, Milly Carlucci, Caterina Balivo, Simona Ventura, Fedez, Flavio Insinna e Beppe Fiorello.

La partecipazione dei personaggi qui sopra indicati quasi sicuramente si declinerà con filmati registrati e interventi da casa.

Zanardi, vittima di un terribile incidente sul circuito del Lausitzring nel 2001, si è lanciato nella conduzione televisiva nel 2010, con E se domani su Rai3. Sulla stessa rete ha poi condotto Sfide. Ora la promozione su Rai1, peraltro in un giorno di festa per tutto il Paese, in piena emergenza coronavirus. Non mollare mai sarà il preludio ad una presenza in pianta stabile di Zanardi sulla rete diretta da Stefano Coletta?