Cole Sprouse esclude un revival di Zack e Cody al Grand Hotel

Di Giulio Pasqui giovedì 21 maggio 2020

Zack e Cody al Grand Hotel avrà un sequel? Cole Sprouse è dubbioso.

Le vicende di Zack e Cody al Grand Hotel sono state un cult per l'adolescenza di milioni di ragazzi in tutto il mondo (compreso il sottoscritto). La serie è andata in onda fino al 2008, mentre lo spin-off Zack e Cody sul Ponte di Comando è "resistita" fino al 2011. Nel frattempo i gemelli Cole e Dylan Sprouse sono diventati grandi, si sono laureati e hanno preso strade separate. Cole, per esempio, è diventato la star della serie Riverdale (la cui quinta stagione è già stata confermata). Ma ci sarà mai un sequel o un revival di quella serie tv così cult?

La risposta è no. O meglio. Intervistato nel salotto del The Tonight Show di Jimmy Fallon, Cole Sprouse ha escluso un ritorno di Zack e Cody. Queste le sue parole:

"Quando ero più giovane ho avuto il privilegio di prendere parte a molti programmi tv divertenti. Mi chiedono sempre: "Quando tornerete?" o "Quando lo rifarai?". Ma, ad essere onesti, non credo che Zack e Cody al Grand Hotel dovrebbe essere rifatto. C'è un enorme rischio di demolire quel ricordo così bello. Non sono il più grande sostenitore del sequel o di uno spin-off. Penso anche che, se trascorre abbastanza tempo, tutti quelli che tornano a un programma del genere - non sono davvero nella stessa dimensione mentale, quindi stanno cercando di catturare la stessa sensazione che era almeno nella mia infanzia".

Sembra proprio che le vicende di Zack e Cody rimarranno solo un lontano ricordo. In compenso i vecchi episodi sono disponibili su Disney Plus.