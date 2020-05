Primo Appuntamento torna su Real Time dal 9 giugno. Montrucchio: "Contento della fiducia" (Anteprima TvBlog)

Di Giorgia Iovane giovedì 21 maggio 2020

Primo Appuntamento torna su Real Time con nuove puntate da martedì 9 giugno.

Primo Appuntamento continua la sua stagione in un contesto tv per molti versi interrotto: dopo l'esordio a gennaio, il programma non è mai di fatto uscito dalla programmazione di Real Time, incontrando sempre il favore del pubblico. Si capisce quindi la decisione di Discovery di proseguire la stagione inedita con la messa in onda di nuove puntate a partire da martedì 9 giugno, sempre su Real Time e sempre dalle 21.10.

Abbiamo approfittato per chiedere conferma al 're di cuori', Flavio Montrucchio, pronto quindi a tornare nelle vesti di Cupido. Raggiunto telefonicamente, ha confermato l'avvio di questo inedito ciclo di appuntamenti:



“Si, confermo, torniamo con le nuove puntate. Sono contento della fiducia e sono contento che Discovery abbia fatto questa scelta di ripartire con gli episodi inediti; da mesi mi scrivono sui social a riguardo. Vi aspetto il martedì sera sempre alle 21.10 su Real Time!”

L'appuntamento quindi lo lancia direttamente Montrucchio, che avevamo sentito a inizio anno e che, profeticamente, aveva sottolineato la necessità di messaggi positivi, anche in tv. Una necessità ancora più forte in questo periodo e che ben può incrociare il ritorno di questo format intrigante e ben realizzato - realizzato da Stand by me per Discovery Italia - per confezione, scrittura, conduzione e castimg, come più volte sottolineato.

