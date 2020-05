Mara Venier incontra Francesca Manzini e ammette: "C'è stato un momento di grandi tensioni a Domenica In"

Di Giulio Pasqui mercoledì 20 maggio 2020

Mara Venier e Francesca Manzini si sono incontrate per un servizio fotografico per "Chi".

Mara Venier incontra Francesca Manzini. E' successo per la copertina del settimanale "Chi", in edicola dal 20 maggio. La conduttrice e l'imitatrice si sono raccontate in una lunga intervista. "Quando la sento penso: “Ma che sono io?”. Sento la sua voce, sento l’audio e mi chiedo: “Sono io? È lei? È un’altra?”. L’unica certezza è che Francesca è un talento. A cui Antonio Ricci, da vero maestro, ha saputo dare la giusta luce (...) Penso veramente che Francesca sia piena di talento. L’abbiamo vista condurre, ballare, cantare, recitare: sa fare tutto, è divertente ed è anche sexy. E se io posso in qualche maniera aiutarla, lo faccio", ha raccontato la conduttrice di Domenica In alla giornalista Azzurra Della Penna.

"L’altra mattina ho ricevuto un audio di Mara e ho pensato: "Ecco, è arrivata la querela"", ha scherzato la Manzini, che ormai da mesi imita la Venier (anche in una versione non proprio pacifica della conduttrice) a Striscia la Notizia. "Io a Mara devo molto, se non avessi fatto innamorare la squadra di Ricci proprio con il suo personaggio, rivelato nelle sue sfumature, non sarei arrivata a condurre Striscia. Dicevano: “Questa è troppo vera nella finzione”. Che è poi proprio l’obiettivo del tg satirico: lavorare sulla verità attraverso la finzione".

Mara Venier ha colto l'occasione per parlare dei (veri o presunti) momenti di tensione con il team di Domenica In, messi in risalto anche dall'imitazione della Manzini a Striscia: