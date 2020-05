Blogo retroscena: Il pomeriggio di Rai2 fra Infante, Guaccero e Perego

Di Hit mercoledì 20 maggio 2020

Quel che sarà del pomeriggio della seconda rete Rai

Mentre sul palinsesto pomerdiano di Rai1 pesa la questione Vieni da me, fra la conferma della sua conduttrice Caterina Balivo, oppure l'arrivo di una nuova padrona di casa, a cui si dovrà aggiungere il fatto che del Paradiso delle signore non ci saranno a breve le nuove puntate stante il blocco dei set causa coronavirus, da Rai2 pare che inizino ad arrivare maggiori certezze.

Alle 14 è previsto il ritorno di un programma di attualità molto caratterizzato che sarà affidato a Milo Infante che come già detto da queste parti dovrebbe lasciare la vice direzione di Rai1 per guadagnare uguali galloni a Rai2, ma con in più la conduzione del suddetto programma.

Paola Perego invece, che è stata con il suo nuovo programma dedicato al dialogo nonni-nipoti in ballottaggio fra la cadenza quotidiana e quella settimanale, andrà in onda sempre alle 14 ma di sabato pomeriggio.

Il pomeriggio feriale di Rai2 poi proseguirà con una nuova edizione di Detto fatto, sempre con Bianca Guaccero ed in tutto questo potrebbe incastonarsi il gioco a premi Apri e vinci, ribattezzato Resta a casa e vinci con Costantino Della Gherardesca.