La prova del cuoco ritorna da lunedì 25 maggio: parla Elisa Isoardi

Di Marco Salaris martedì 19 maggio 2020

Si riaccendono i fornelli, la conduttrice conferma la data anticipata da TvBlog durante l'appuntamento del mercoledì con le domande dei lettori su Instagram.

Il mezzogiorno di Rai 1 torna in diretta. Dopo un lungo periodo di pausa iniziato lo scorso marzo con la sospensione momentanea dell'intrattenimento di Rai 1 nel day e prime time, i protagonisti tornano alla spicciolata perlomeno per mettere il punto ad una stagione televisiva mai così bistrattata e la causa ormai la conosciamo bene. Tra le produzioni stoppate anche La prova del cuoco.

Inizialmente la riaccensione dei fornelli sarebbe stata fissata per l'11 maggio, successivamente il cuoco Natale Giunta in una diretta Instagram con Claudio Guerrini aveva lasciato intendere che la ripresa sarebbe avvenuta il 18 maggio, ma evidentemente così non è stato.

A questo punto è la conduttrice Elisa Isoardi a parlare dalle pagine de Il tempo e ad annunciare quella che sì, è la data ufficiale del ritorno de La prova del cuoco, ma che TvBlog lo scorso 13 maggio vi aveva anticipato durante il nostro appuntamento del mercoledì su Instagram dedicato alle domande dei lettori Chiedilo a TvBlog:



Con la prova del cuoco tornerò in onda il 25 maggio. Proveremo a dare un aiuto a quelli più in difficoltà, racocntando le storie di agricoltori, allevatori, di tutti quelli che lavorano con il cibo. Storie di tante fatica in questo periodo. Cercheremo di essere vero servizio pubblico in una fase davvero difficile.