Sallusti cambia lo sfondo. Assieme ai pomodori ecco la foto (di spalle) della compagna

Di Massimo Falcioni lunedì 18 maggio 2020

A Non è l'Arena Sallusti mostra alle sue spalle la foto della compagna contornata da pomodori pachino. Dopo l'attenzione mediatica Patrizia Groppelli ci mette la firma col rischio però di generare l'effetto boomerang

Ora che gli occhi sono tutti puntati su di lui, Alessandro Sallusti cambia lo sfondo alle sue spalle lanciando ulteriori indizi. Via la frutta, o almeno in parte, ed ecco l’innesto di una foto contornata da pomodori pachino.

Ad essere immortalata è Patrizia Groppelli, compagna del direttore del Giornale e curatrice della scenografia in occasione dei collegamenti casalinghi del giornalista con i vari programmi televisivi.

Se fino a ieri a dominare erano carciofi, limoni, melograni e carote giganti, stavolta la Groppelli ci mette la firma, esponendo durante l’intervento di Sallusti a Non è l’Arena un’immagine di lei al mare, immortalata in costume e con lato b in vista.

Nei giorni scorsi la moda di casa Sallusti era stata ripresa anche da Striscia la notizia e Pomeriggio Cinque, a cui si era aggiunta la confessione divertita del diretto interessato ad Un giorno da pecora. Riflettori puntati che, evidentemente, hanno spinto la Groppelli ad alzare la posta, col rischio tuttavia di generare un boomerang a livello comunicativo a danno dello stesso Sallusti e delle sue tesi. Che finiscono inevitabilmente in secondo piano.