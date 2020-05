L'Atelier delle Meraviglie su Real Time: prima puntata in diretta

Di Giorgia Iovane domenica 17 maggio 2020

Abiti da sposa protagonisti del nuovo wedding format di Real Time.

Inaugura questa sera, domenica 17 maggio, alle 21.10 in chiaro su Real Time L'Atelier delle Meraviglie, serie dedicata alla scelta e alla realizzazione degli abiti di sposa e ambientata nella sartoria-boutique della famiglia Celli a Pavona, alle porte di Roma. E, va detto, si tratta di una serie che il gruppo riserva solo a DPlay Plus, in esclusiva: la piattaforma pay di Discovery ha già pubblicato la prima puntata lo scorso 8 maggio e da venerdì pubblicherà una puntata a settimana. Quella di stasera su Real Time è una 'dose' gratuita per stuzzicare il consumo. Un nuovo titolo, dunque, per il genere wedding dress, che possiamo considerare una categoria a parte, fiorita intorno al successo di Say Yes to The Dress e che nelle ultime stagioni ha visto in tv la versione italiana di Abito da sposa cercasi - Palermo, Una sposa da sogno (nell'atelier Riva a Milano).

Ora si va a Roma con queste 7 puntate, da mezz'ora ciascuna, che compongono la prima stagione di questa serie, ideata da Vittorio Ripoli e Fausto Massa e prodotta per Discovery Italia da Pesci Combattenti, che ne ha curato struttura, realizzazione, confezione, e che per il gruppo firma anche de Il Salone delle Meraviglie - Federico Fashion Style e Belli di Nonna, di cui è andato in onda il pilot.

In un momento in cui tutta il comparto dei matrimoni è in stallo (un settore economicamente importante in tutta la sua filiera) ritrovare giovani donne alle prese con la scelta dell'abito sembra un'eco di tempi lontani. Girato ovviamente prima del lockdown, porta con sé il sapore di un passato spensierato, ma conserva anche uno sguardo al futuro nel racconto dell'artigianalità e della manifattura italiana.

In attesa di vedere come sarà articolato il racconto con la diretta della prima puntata, che seguiremo live su TvBlog, vale la pena ricordare che a tenere le fila del racconto è Maria Celli, matriarca e anima dell'atelier di famiglia, che siede su un trono in stile Boss delle Cerimonie (che varrebbe almeno una citazione). Erede di una famiglia di gioiellieri, Maria ha unito l'stinto per il business al suo estro; il figlio Giampaolo, anima rock della famiglia, è il responsabile del settore abiti da uomo, mentre la figlia Alessia è stilista di abiti da sposa. Con loro anche il nipote Simone.

Ogni sposa è quindi l'occasione per mettere alla prova le dinamiche di atelier, oltre a quelle delle famiglie protagoniste. L'appuntamento free è quindi per questa sera, 17 maggio 2020, dalle 21.15 su Real Time (DTT, 31): il programma è già visibile in anteprima sulla piattaforma pay DPlay Plus, che ogni venerdì propone un nuovo episodio.