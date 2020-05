Enrico Varriale, un vice direttore di Rai Sport che rilancia fake news sul capitano della Nazionale di calcio

Di Massimo Galanto domenica 17 maggio 2020

Varriale riporta una finta dichiarazione del giocatore spagnolo Sergio Ramos su Chiellini, poi frena ("forse è una fake"), quindi si scusa

Mentre lo sport - calcio compreso - sta lentamente rimettendosi in moto dopo lo stop per la pandemia, Enrico Varriale ieri su Twitter si è galvanizzato per una polemica che in realtà si è rivelata una fake news.

Il vice direttore di Rai Sport e conduttore (con Simona Rolandi) di Novantesimo Minuto ha riportato le dichiarazioni che il difensore spagnolo Sergio Ramos avrebbe rilasciato in risposta alle rivelazioni che Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale, ha affidato alla sua autobiografia:

Sergio Ramos la tocca piano... Però anche il tackle di @chiellini era stato particolarmente duro. Insomma ancora non si sa se il calcio riprenderà in Italia e Spagna ma le polemiche sono già ricominciate.

Pochi minuti dopo, probabilmente insospettitosi per i commenti ricevuti, lo storico giornalista di Rai Sport, negli ultimi anni molto attivo sui social, ha iniziato la sua retromarcia:

Se fosse una fake news mi scuso. Ma il concetto resta lo stesso al di là dell' eventuale risposta di Sergio Ramos. La polemica innescata da quanto scrive @chiellini nel libro è di quelle esplosive. E questo è innegabile.

Se fosse una fake news mi scuso. Ma il concetto resta lo stesso al di là dell' eventuale risposta di Sergio Ramos. La polemica innescata da quanto scrive @chiellini nel libro è si quelle esplosive. E questo è innegabile. — enrico varriale (@realvarriale) May 16, 2020

Poche ore dopo, l'ammissione definitiva:

Il virgolettato di S. Ramos era una fake news e mi scuso ancora per averlo riportato su tw. Ma le fonti spagnole fotografano una polemica feroce. Forse se le legge, qualche fenomeno da tastiera, invece di far battute comprende il concetto cui mi riferivo.

Il virgolettato di S. Ramos era una fake news e mi scuso ancora per averlo riportato su tw. Ma le fonti spagnole fotografano una polemica feroce. Forse se le legge, qualche fenomeno da tastiera, invece di far battute comprende il concetto cui mi riferivo. https://t.co/SiRGkeW9TD — enrico varriale (@realvarriale) May 16, 2020

Un mese fa il presidente della Rai Marcello Foa (colui che avrebbe creduto alla lettera del finto ministro Tria con tanto di richiesta di pagamento) ha annunciato la creazione all'interno della tv pubblica di una task force sulle fake news legate al coronavirus "gestita con molto equilibrio da Antonio Di Bella". È forse il caso di prevederne una anche sui più futili temi legati al calcio?