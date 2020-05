Le nomine Rai secondo Raimondo Vianello (Video)

Di Hit domenica 17 maggio 2020

Da Noi no, show del sabato sera di Rai1 con Sandra Mondaini

Era il dicembre 1977 quando debuttava sulla Rete 1 Noi no, il primo varietà a colori con protagonista la coppia formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Dopo il successo di due edizioni di Tante scuse, con oltre 20 milioni di telespettatori, la più celebre e amata coppia della televisione italiana sforna un grande successo di pubblico e l'idea di Vianello, insieme agli altri due autori del programma, ovvero Italo Terzoli ed Enrico Vaime, è quella di dividere lo spettacolo in due parti distinte.

Una fatta di lustrini, paillettes, balletti, canzoni e tanti colori, gestita da Sandra, con riprese televisive a colori, l'altra in rigoroso bianco e nero con Vianello, insieme a Massimo Giuliani, Enzo Liberti e Tonino Micheluzzi, in cui venivano proposti momenti teatrali impegnati. Lo show verteva appunto su questa rivalità fra le due porzioni dello spettacolo.

Quello che vi proponiamo oggi qui su TvBlog è un sketch tratto proprio da Noi no, nello spazio del teatro impegnato, in bianco e nero, con protagonisti Vianello, Liberti, Micheluzzi e Giuliani. In questa scenetta (anche se è davvero riduttivo chiamarla così) vediamo come Vianello racconta i momenti in cui venivano decise le nomine dei nuovi direttori delle tre reti televisive Rai, subito dopo la legge di riforma della tv pubblica avvenuta nel 1975 e che assegnava la Rete 1 alla DC, la Rete 2 al PSI e la nascente Rete 3 come televisione che doveva occuparsi prevalentemente del racconto delle realtà locali, poi successivamente assegnata al PCI.

Un momento televisivo di satira davvero bello, che ci mostra il grande Vianello e che ci fa capire quanto era libera la televisione post-riforma dell'epoca (il direttore della Rete 1 era Mimmo Scarano) e che in qualche modo, oltre 40 anni dopo, ci sta bene a poche ore dalle nuove nomine in Rai.