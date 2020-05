Daydreamer - Le ali del sogno, a giugno su Canale 5 la nuova soap turca (Video)

Di Paolo Sutera sabato 16 maggio 2020

A giugno su Canale 5 arriva Daydreamer-Le ali del sogno, nuova soap turca con Can Yaman nei panni di un affascinante fotografo che si innamora di una giovane ragazza che sogna di diventare scrittrice

Prosegue la tradizione di Canale 5 di offrire al proprio pubblico, nei mesi estivi, una produzione turca là dove, solitamente, va in onda Uomini e Donne. Succederà anche quest'anno, con Daydreamer-Le ali del sogno, nuova commedia romantica di cui la rete ammiraglia Mediaset ha iniziato a mandare in onda il primo promo.

L'appuntamento è previsto per giugno 2020: per tutta l'estate i telespettatori di Canale 5 saranno in compagnia di Can Yaman, il giovane attore turco diventato famoso nel nostro Paese grazie a Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, trasmesso proprio da Canale 5 l'estate scorsa, ed ospitato poi da alcune trasmissioni durante l'inverno.

Di cosa parla Daydreamer-Le ali del sogno? La trama rispecchia un po' quella del sopracitato Bitter Sweet e di Cherry Season: un ragazzo ed una ragazza si incontrano e, tra mille peripezie, si innamorano sullo sfondo di intrighi legati ai loro lavori ed ad altri personaggi, il tutto non senza qualche momento di commedia.

Ecco che, così, troveremo Sanem Aydın (Demet Özdemir), giovane ragazza il cui sogno è quello di diventare una scrittrice. La giovane, per raggiungere il suo obiettivo, accetta di lavorare presso la grossa compagnia pubblicitaria momentaneamente gestita da Can Divit (Yaman), fotografo ribelle e giramondo.

Durante una festa della compagnia in un teatro, Can finisce su un palco al buio, dove si trova Sanem, e la bacia, convinto che si tratti della sua fidanzata. L'equivoco mette in difficoltà la ragazza, mentre lui resta incuriosito da quell'incontro, pur non sapendo chi ha baciato.

Non solo: Sanem si trova costretta ad aiutare Emre (Birand Tunca), fratello di Can, a boicottare quest'ultimo nella gestione dell'agenzia, invidioso dal momento che il padre non l'ha affidata a lui. Quando Can si rende conto che la ragazza ha baciato è proprio Sanem, scattano una serie di situazioni che vedranno i due avvicinarsi ed allontanarsi.

Le puntate di Daydreamer (il cui titolo originale è Erkenci Kuş) sono in tutto 51, andate in onda in Turchia, su Star Tv, tra il 2018 ed il 2019. Così come fatto con le altre serie tv, la messa in onda italiana potrebbe modificare la quantità di puntate, a seconda delle esigenze di palinsesto.

Daydreamer non sarà l'unica serie turca in palinsesto per l'estate di Canale 5: è prevista, infatti, anche la messa in onda di Sisterhood, serie con protagoniste tre sorelle che ignorano l'una l'esistenza dell'altra e che si ritrovano costrette a vivere insieme. La messa in onda, però, deve ancora essere definita.