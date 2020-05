Diavoli, anticipazioni ultima puntata: resa dei conti tra Massimo e Dominic

Di Giorgia Iovane venerdì 15 maggio 2020

Diavoli, le ultime due puntate in onda venerdì 15 maggio.

Ultimo doppio appuntamento con Diavoli questa sera, venerdì 15 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic e Now TV: arriva alla sua conclusione la prima stagione del financial thriller prodotto da Sky e Lux Vide con Alessandro Borghi (Massimo Ruggero) e Patrick Dempsey (Dominic Morgan).

Terminato questa prima serie, i telespettatori dovranno aspettare un po' per la seconda stagione, al momento ancora in fase di scrittura. Ma la prima scena della seconda stagione è già stata scritta e riguarderà il lockdown - e la crisi - da pandemia da Coronavirus.

Diavoli, la seconda stagione partirà dal Coronavirus: "È una serie mai vista prima" Diavoli deve ancora debuttare, ma si parla già della seconda stagione.



Diavoli, anticipazioni nona e decima puntata | 15 maggio 2020

Diavoli, nona puntata | Regolati i conti col suo passato in Italia, Massimo torna a Londra dove, sempre più determinato a fermare Dominic, sarà pronto a tutto pur di evitare il collasso finanziario dell’Europa. Massimo e Sofia scoprono che le intenzioni di Duval sono più ambigue del previsto, l’hacktivista argentina dovrà quindi decidere se continuare ad aiutare Massimo tradendo così il proprio mentore o voltargli le spalle definitivamente.

Diavoli, decma puntata | Massimo decide di fare un ultimo disperato tentativo mettendo a punto una complessa e rischiosa operazione per obbligare gli unici in grado di farlo a intervenire per salvare l’Europa. Nel frattempo, grazie a un’intuizione, Ruggero riesce finalmente a ricostruire cosa sia realmente accaduto alla NYL il giorno in cui Edward è morto.