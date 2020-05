Quarta Repubblica in onda fino a fine luglio. Live Non è la D'Urso saluta il 14 giugno (Anteprima Blogo)

Di Massimo Falcioni giovedì 14 maggio 2020

Quarta Repubblica da record: chiuderà il 27 luglio. Live Non è la D'Urso resterà in onda fino al 14 giugno. Stasera Italia no-stop.

Nicola Porro andrà in onda con Quarta Repubblica fino a lunedì 27 luglio. Se l’anno scorso il talk di Rete 4 spense le luci alla metà di luglio, stavolta l’allungamento sarà maggiore, consentendo al conduttore di recuperare le settimane saltate a marzo a causa della positività al coronavirus.

Si tratterà della trasmissione più “duratura” delle reti Mediaset. Fuori dal coro, infatti, saluterà il pubblico il 23 giugno, Dritto e rovescio invece quarantotto ore dopo.

Su Canale 5, Live Non è la D’Urso proseguirà fino al 14 giugno, mentre Mattino Cinque si congederà venerdì 26 giugno. In questo caso la presenza di Federica Panicucci durerà ancora due settimane, fino a quando si concluderà la versione classica del programma, che poi lascerà spazio a quella estiva condotta in solitaria da Francesco Vecchi.

Ed ancora, su Pomeriggio Cinque il sipario calerà il 29 maggio, così come per Quarto Grado che, comunque, proporrà alcune puntate speciali sotto il timbro Le Storie.

Continuerà infine l’appuntamento quotidiano con Stasera Italia. Barbara Palombelli lascerà in estate la poltrona a Veronica Gentili, già padrona di casa nel weekend.