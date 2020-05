Chi l'ha visto, Lega annuncia querela contro Federica Sciarelli, ecco perché

Di Massimo Galanto giovedì 14 maggio 2020

"La conduttrice ha attribuito un invito a uccidere Silvia Romano a un cittadino definendolo 'esponente della Lega', ma è falso"

"La Lega presenterà una interrogazione, un esposto ad Agcom e una querela nei confronti di Federica Sciarelli". Lo annuncia, durante il suo intervento in commissione di Vigilanza Rai, dove è in corso l’audizione del presidente dell’Agcom Angelo Cardani, il deputato del Carroccio e segretario della bicamerale Massimiliano Capitanio.

#coronavirus: “Soltanto pochi privilegiati hanno diritto ai tamponi, come i calciatori che li fanno ogni quattro giorni, e altri pochi eletti, selezionati da chi ne ha il potere”. Lettera di una spettatrice a #chilhavisto pic.twitter.com/sOPmiEjEjY — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 13, 2020

Il motivo alla base della decisione annunciata dal leghista è "il fatto gravissimo che si è verificato ieri sera durante la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, dove assolutamente fuori contesto e fuori dal mandato editoriale, la conduttrice Federica Sciarelli e anche la redazione hanno diffamato la Regione Lombardia, leggendo una mail di una qualunque ascoltatrice, condita di falsità e di iperboli assolutamente inaccettabili in questo momento gravissimo e delicato per la nostra democrazia e tenuta sociale, ha diffamato il partito della Lega attribuendo un reato gravissimo, ovvero l’invito ad impiccare Silvia Romano, ad un esponente della Lega, quando questo cittadino non è assolutamente un tesserato della Lega".

Ed ancora:

Federica Sciarelli ha attribuito un invito a uccidere Silvia Romano a un cittadino definendolo 'esponente della Lega', cosa falsa. Se redazione e conduttrice, fuori contesto, hanno deciso di diffamare e attaccare la Lombardia e Lega nel tentativo di farci sparire, sappiano che non tollereremo questo squadrismo mediatico.

Arriverà la replica da parte della Sciarelli? Il caso è destinato a fare rumore o si sgonfierà venendo derubricata a polemicuccia di stampo politico?