Eurovision - Europe Shine a Light: la conferenza stampa in diretta (con Diodato)

Amadeus: "Sanremo è stato l'ultimo momento di aggregazione per tutti quanti. Sono felice di sottolineare che questi mesi sono stati bellissimi per Diodato. Il merito è suo, che ha presentato un progetto che era impossibile da non prendere in considerazione. Quella canzone mi ha colpito sin da ottobre, quando l'ho sentito per le prime volte. Quando ci siamo incontrati a Sanremo gli ho detto: 'Se quando la canti allarghi le braccia, tu vinci Sanremo'. Alla prima puntata di Sanremo a un certo punto lui apre le braccia e io ho pensato: ora vince Sanremo. Non per le braccia ma perché è una canzone che lascia un'emozione pazzesca. Ormai la sento da sette mesi, non mi ha mai stancato e sono sicuro che tra sette mesi non stancherà il pubblico. Gli faccio un in bocca al lupo per sabato sera perché ci sarà una cosa molto suggestiva e bella. Questa canzone è partita da Sanremo per arrivare sui balconi di tutta Italia e dai balconi è arrivata in tutta Europa. Ci ha emozionato e continua a farlo".