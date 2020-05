Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2020, quarta puntata sulla Riviera del Conero

Di Giorgia Iovane giovedì 14 maggio 2020

Alessandro Borghese è l'unico a 'poter girare l'Italia' con le puntate inedite della nuova stagione di 4 Ristoranti.

Continua il giro d'Italia di Alessandro Borghese tra i luoghi più suggestivi del Paese ad assaggiare i piatti dei protagonisti della nuova stagione di 4 Ristoranti, in onda questa sera, giovedì 14 maggio, dalle 21.15 su SkyUno.

Registrato, ovviamente, prima dell'emergenza Coronavirus e dei DPCM che hanno chiuso l'Italia, la nuova stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti raggiunge per la sua quarta puntata la Riviera del Conero alla ricerca del miglior ristorante vista mare. E prima o poi ci torneremo anche noi, in sicurezza.

Le regole della sfida non cambiano: i 4 sfidanti si ritrovano nei ristoranti dei rivali e devono assegnare un voto da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto. Il voto di Borghese - più il bonus di 5 punti da lui assegnato per il piatto speciale - può confermare o ribaltare il risultato derivato dalla classifica dei ristoratori. In palio 5.000 euro da investire nella propria attività.

In gara questa settimana ci sono Giorgio con il Ristorante della Rosa, Michela con Bebo’s, Barbara con il Ristorante Dario e Paolo con La Torre. Il piatto bonus sono le lumache di mare, una ricetta della tradizione di mare marchigiana che si prepara in umido, in guazzetto o in porchetta.





Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2020, come seguirlo in diretta e in live streaming

è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, scritta da Alessandro Borghese, Francesca Capua, Monia Palazzo con la regia di Gianni Monfredini - va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV. Il programma è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche nei Paesi dell’Unione Europea.

Ricordiamo che nelle prossime settimane Borghese andrà a Milano, in Carnia, Val Badia, Arezzo, in Lunigiana e in Cilento.





Alessandro Borghese 4 Ristoranti nel Conero, anticipazioni puntata 14 maggio 2020

Conosciamo meglio i 4 Ristoranti in sfida nella quarta puntata.

RISTORANTE DELLA ROSA

(Sirolo)



Giorgio (44 anni) è il titolare e chef del suo ristorante, nel quale lavora da 25 anni. Difende la sua giovane brigata come fosse la sua famiglia: la cucina è tradizionale, con qualche guizzo di innovazione negli abbinamenti, e Giorgio è appassionato di crudi e di primi di pesce. Ci sono circa 200 coperti e nella zona è un ristorante molto conosciuto e frequentato.

Michela (50 anni) è la titolare e la direttrice di sala: Bebo è il nome di suo marito Alberto, con il quale ha aperto questa attività dieci anni fa. La location è una palafitta sul mare con ampie vetrate, colori tenui e mise en place elegante: un ristorante fashion e appetibile per i giovani che si divertono ad andare lì anche per la presenza di Michela e Bebo.

Barbara (50 anni) è la titolare e direttrice di sala del ristorante di famiglia: con la sorella Tiziana è praticamente nata all’interno del ristorante, dove lavora anche la madre. Il nonno, che dà nome al ristorante ed è venuto a mancare da poco, era un pescatore; la nonna, invece, è un’abile cuoca che in passato cucinava quello che il marito pescava giornalmente. La location esternamente sembra a tutti gli effetti una casa sul mare.

Paolo (40 anni) è il titolare e lo chef_ ha sempre lavorato in cucina e quindici anni fa è approdato al ristorante La Torre, dapprima come aiuto cuoco e dopo soli due anni come primo chef. Paolo è di Sirolo, è molto attaccato alle sue radici, ai numerosi viaggi che ha fatto e alla cucina di sua mamma, tanto che vuole riproporre all’interno dei suoi piatti questi ricordi di viaggio e profumi d’infanzia.La cucina proposta da Paolo è innovativa, semplice con grande rispetto e cura della materia prima.