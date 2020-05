Vivi e lascia vivere, anticipazioni quarta puntata

Di Paolino giovedì 14 maggio 2020

Le anticipazioni della quarta puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Raiuno con Elena Sofia Ricci nei panni di una donna che, dopo aver scoperto il tradimento del marito, decide di reinventarsi, portandosi dietro però un segreto

La verità inizia a venire a galla, nella quarta puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction con Elena Sofia Ricci in onda questa sera, giovedì 14 maggio 2020, alle 21:25 su Raiuno. La protagonista Laura sembra essere sempre più alle strette di fronte alla verità che ha nascosto ai suoi figli.

Vivi e lascia vivere, la quarta puntata

Nel primo episodio, "La scoperta", quando Toni (Massimo Ghini) si sente male e viene ricoverato, Laura, che ha deciso di non frequentarlo più, va a vedere come sta. Nina (Carlotta Antonelli), intanto, conosce meglio Andrea, il ragazzo che ha incontrato nella villa in cui ha fatto irruzione con le sue amiche. Giada (Silvia Mazzieri), invece, è partita per Tenerife, alla scoperta della verità sulla morte del padre Renato (Antonio Gerardi): la giovane fa una terribile scoperta e rientra a Napoli, non da sola.

Nel secondo episodio, "L'inganno", Laura deve affrontare le bugie che hanno detto finora a tutti: ormai non può fare altro che subirne le conseguenze. Questo vuol dire vedere i figli andarsene via da casa, così come le amiche che non le rivolgono più la parola. L'unico che le rimane vicino è proprio Toni.

Vivi e lascia vivere, streaming

E' possibile vedere Vivi e lascia vivere in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani sarà possibile vederlo in Guida Tv/Replay.

Vivi e lascia vivere, second screen

Si può commentare Vivi e lascia vivere su Twitter, utilizzando l'hashtag #ViviELasciaVivere.