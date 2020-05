Analisi Auditel della serata di martedì 12 maggio 2020

Di Hit mercoledì 13 maggio 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, segue la curva arancione del Tg5 sulla soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 9%.

L'access time vede un testa a testa fra le curve dei Soliti ignoti (replica) e Striscia la notizia, entrambe che scorrono fra il 15 ed il 21% di share, seguite dalla curva nera di Otto e mezzo che tocca la linea del 10%, mentre la curva gialla di Stasera Italia si ferma al 6% di share.

Prime time con la curva di Rai1 al comando con la replica del film per la tv Io sono Mia, curva questa che scorre attorno al 15% di share, per poi tocca il 20% sul finale di messa in onda. Seguono le curve di Canale 5 e di Italia1.

Seconda serata con la curva di Canale 5 che chiude la prima serata al 17%, mentre la curva azzurra di Italia1 prende il comando al 17% con la fascia di seconda serata delle Iene.

