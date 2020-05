Amici Speciali, semifinale: ecco il nuovo meccanismo

Di Massimo Galanto martedì 26 maggio 2020

Saranno decretati 4 finalisti, gli 'eliminati' si trasformeranno in supporter (così potranno esibirsi anche in finale)

Come annunciato ieri, cambia il meccanismo di Amici Speciali nella semifinale in onda venerdì prossimo, 29 maggio, in diretta su Canale 5.

Stando a quanto anticipato dal sito di Davide Maggio, la puntata sarà strutturata con la sfida a tre manche tra la squadra dei Bianchi e quella dei Blu; al termine di ciascuna manche i componenti della squadra vincitrice sceglieranno il campione.

Rispetto alle prime due puntate già andate in onda, cambierà il fatto che il campione verrà proclamato finalista; inoltre, soltanto chi accetterà di candidarsi potrà essere votato.

Così, ai tre finalisti scelti al termine delle tre manche, se ne aggiungerà un altro tra i nove rimasti in corsa che verrà scelto dagli altri finalisti.

Che fine faranno gli otto concorrenti non finalisti? Diventeranno supporter di un finalista, decidendo per chi esibirsi tra i quattro finalisti. La spartizione degli otto ‘eliminati’ potrà avvenire anche in maniera non equa, quindi non è detto che ogni finalista possa contare su due supporter.

Di certo, maggiore sarà il numero di supporter, maggiori saranno le probabilità di vittoria. Infatti, ogni finalista, potrà sommare ai propri voti ottenuti tramite televoto anche quelli portati a casi dai propri supporter.