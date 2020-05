Extreme Makeover: Home Edition: dopo 8 anni arriva il reboot in tv

Di Claudia Cabrini martedì 12 maggio 2020

Il programma terminò nel 2012. Ancora oggi in replica su HGTV, presto tornerà con un'edizione completamente nuova e speciale

Si tratta di niente meno che uno dei format lifestyle più apprezzati di sempre, nonché uno dei primi programmi televisivi americani a tema immobiliare approdati in Italia su La5 prima e su Real Time poi. Stiamo parlando di Extreme Makeover: Home Edition, docu-reality di grande successo internazionale nato per idea del network americano ABC quasi 18 anni fa, e al momento in replica sin dalla sua prima stagione sul nuovo canale italiano di intrattenimento Home & Garden TV che troviamo al canale 56 del nostro digitale.

Il primissimo episodio della prima edizione dello show, trasmesso proprio sul canale americano ABC un giovedì sera del dicembre del 2003, ottenne oltre 12 milioni di ascoltatori, permettendo al format di venire immediatamente promosso a show di punta della rete, con un netto cambio di palinsesto e e successive puntate in onda ogni domenica in prima serata. Da quel momento, il successo fu inarrestabile. Extreme Makeover: Home Edition proseguì ininterrottamente fino al 2012, venendo esportato in moltissimi paesi tra i quali l'Italia, e il bello è che di quel docu-reality ci ricordiamo tutti ancora oggi.

E allora, se è vero che anche quei pochi che ancora non lo conoscevano stanno avendo la possibilità di scoprirlo proprio in questi ultimi giorni, grazie alle repliche su Home & Garden TV, è altrettanto vero che forse, presto, potremo assistere anche ai suoi nuovi episodi.

Sì, perché il network HGTV americano - notizia di poche settimane fa - sarebbe pronto ad un reboot del format originale, e le registrazioni sarebbero già partite. Come svelato dal magazine Parade, sarebbero in corso i casting per New Extreme Makeover: Home Edition, rivisitazione in chiave moderna del programma, stavolta prodotto proprio da HGTV e per questo, probabilmente, al momento trasmesso nella sua originale edizione anche in Italia.

Verrebbe infatti da ipotizzare che in Italia le repliche di Extreme Makeover: Home Edition siano state pensate anche per questo, per pubblicizzare il nuovo investimento del canale che ha deciso di concentrare le sue attenzioni su di una nuova stagione di uno dei più famosi e amati programmi di sempre. Sempre secondo Parade, il nuovo format si chiamerà New Extreme Makeover: Home Edition, per l'appunto, e sarebbe quasi pronto al debutto negli States.

Le differenze rispetto alla serie originale? Sicuramente il presentatore, che non sarà più Ty Pennington - che tutti ci eravamo abituati ad apprezzare - ma Jesse Tyler Ferguson, che forse ricorderete come attore nella serie tv Modern Family. Ferguson, a proposito della sua conduzione di New Extreme Makeover: Home Edition, al magazine Parade ha spiegato:



"I produttori del programma mi hanno chiamato spiegando di voler proprio me al timone perché avevano bisogno di un personaggio completamente diverso da Ty. Hanno voluto me per la mia capacità di fare ridere, ma anche di emozionare e di raccontare i legami con le persone, ed è un po' un inganno se ci pensi, perché alla fine siamo tutti metà Oprah Winfrey e metà Bob l'Aggiustatutto nella vita".

apparirà comunque nel programma, ma probabilmente soltanto per dare una mano con le ristrutturazioni delle varie abitazioni. All'interno del reboot, appariranno anche diverse star di HGTV come Tarek El Moussa che conosciamo come Tarek di Una coppia in affari, e altre celebrità di HGTV America come il conduttore David Bromstad, Bargain Mansions e Jasmine Roth.