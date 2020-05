Barbara d'Urso: sorpresa di compleanno a Live non è la d'Urso

Di Marco Salaris lunedì 11 maggio 2020

Il regalo degli amici e della famiglia d'Urso, il fratello presente nel Drive IN con la conduttrice.

Son passati soli tre giorni da quando Barbara d'Urso ha aggiunto una candelina in più alla sua torta ma a Live non è la d'Urso c'è tanta d'Urso nella seconda parte della trasmisisone. Quale occasione migliore per celebrare la conduttrice con una sorpresa ad hoc?

Tutto comincia paradossalmente con l'entrata di Marco Carta che, ricordiamo, è entrato in studio per risolvere una vicenda aperta domenica scorsa con la sua improvvisa assenza poi ripresa da Striscia la Notizia in settimana con tanto di retroscena. Il cantante sardo si è fatto gancio per introdurre il regalo alla d'Urso che è stata invitata ad entrare nel Drive in dopo un breve filmato di auguri da parte dei tanti opinionisti di Live e Pomeriggio Cinque.

Non appena entra nel set, trova suo fratello Riccardo d'Urso che non vedeva da un anno e mezzo "Non ci possiamo abbracciare" dice con voce rotta. La conduttrice si gela dall'emozione, pochi secondi e via col filmato: la vita di Barbara d'Urso, la famiglia di Barbara d'Urso, la carriera di Barbara d'Urso ma... un momento, questo regalo non ci è nuovo.

Basta guardare la puntata di Domenica Live del 7 maggio 2017 per trovare poche, pochissime differenze con ciò che oggi la conduttrice ha goduto nel Drive in. La sostanziale differenza? Tre anni fa il set scenografico si chiamava cinema emozionale e gli amici presenti in studio nel 2017 hanno realizzato una clip con i loro auguri personali.



Volevo ringraziare tutti per quello che avete fatto. Grazie Amici.