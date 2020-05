Blogo retroscena: Resta a casa e vinci con Costantino su Rai2?

Di Hit lunedì 11 maggio 2020

Torna in versione riadattata il quiz con Costantino Della Gherardesca

Li abbiamo visti qualche mese dalle frequenze di Rai2, lui è Costantino Della Gherardesca ed il programma in questione è Apri e vinci. Si tratta di gioco a quiz che vedeva il quarantenne conduttore di Pechino express andare a citofonare nelle abitazioni degli italiani per farsi invitare in casa e porre loro delle domande con premi crescenti. Insomma una via di mezzo fra il recente Salvini ed il meno recente Chiambretti di Complimenti per la trasmissione (in quell'occasione il Pierino nazionale l'invito se lo faceva fare da un mercato all'aperto).

Ebbene il quiz starebbe per tornare sempre dalle frequenze della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo riadattato alla situazione attuale con il nuovo titolo Resta a casa e vinci. L'appuntamento per questo programma sarebbe previsto nelle prossime settimane, durante l'estate, per poi tornare in autunno nella collocazione del primo pomeriggio, ovvero prima del varietà Detto fatto (Budget permettendo).

In tutto questo il pomeriggio autunnale feriale di Rai2 starebbe prendendo forma (emergenza Covid-19 e budget permettendo) con Resta a casa e vinci alle 14, quindi Detto fatto, per poi proseguire con il nuovo programma di attualità di Milo Infante (oppure con il nuovo programma di Paola Perego incentrato sul rapporto nonni-nipoti, in bilico fra la cadenza settimanale del sabato pomeriggio e quella quotidiana).