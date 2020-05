Antonella Clerici torna su Rai 1: "Stefano Coletta ha capito chi sono"

Di Giorgia Iovane domenica 10 maggio 2020

Antonella Clerici ospite di Domenica In conferma il suo ritorno tv nella prossima stagione (Covid permettendo).

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Antonella Clerici parla del suo ritorno su Rai 1.



"Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere tante cose belle insieme e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa"

Così Antonella Clerici ufficializza il ritorno su Rai 1 che si preannuncia soddisfacente. Dopo un anno particolarmente difficile, che l'ha vista solo allo Zecchino d'Oro, il 2020 si era aperto all'insegna del ritorno a Sanremo accanto all'amico - e compagno di scuderia - Amadeus nella serata più difficile di tutte, quelle della lite Bugo - Morgan. Un momento televisivo ormai cult, che ha potuto contare sull'apporto di mestiere e classe della Clerici.

Proprio a Sanremo Stefano Coletta, appena approdato a Rai 1, dichiarò tutta la propria stima ad Antonella Clerici, che definì, senza retorica, un asset talmente strategico per la rete da essere "una bestemmia" che non fosse in palinsesto. Una dichiarazione che commosse la Clerici e che fece piacere sentire a chi ne apprezza la pulizia d'animo e la straordinaria professionalità.

Il ritorno quindi è atteso. Come e con cosa non è dato saperlo, almeno non ufficialmente. La Clerici non ha mai fatto mistero di amare i programmi di cucina, ma anche di non disdegnare nuovi modi di raccontarla, al di là de La Prova del Cuoco ("che è un po' come per te Domenica In" dice all'amica Mara. Il programma al quale è sentimentalmente più legata, come le chiede la Venier, è però Ti Lascio una Canzone:



"Sentimentalmente sono legata a Ti Lascio una Canzone, che non volevo fare, peraltro. Ha avuto un successo strepitoso, con un 40% di share nelle prime edizioni. Lo spirito era bello, di gioco, non agonistico. Adesso come adesso forse potrebbe andare di nuovo in tv, con questa voglia di famiglia che c’è… Se Coletta ha voglia potrebbe mandare delle repliche..."

dice la Clerici, chiudendo all'idea di un ritorno di quel format, così com'è. Covid permettendo, settembre dovrebbe rivedere i palinsesti di nuovo al suo massimo. Intanto si parla dei nuovi progetti:



"Io non mollo mai e se mollo è perché qualcosa non mi interessa, perché capisco che non ne vale la pena. Anche con le persone, ormai lascio andare anche quelle… quand’ero più giovane volevo piacere a tutti, ma adesso non mi importa. E poi momenti come questo ci insegnano davvero le cose importanti della vita".

Ed è sempre un piacere ritrovarla. Ad maiora, semper.