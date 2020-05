Che tempo che fa, puntata 10 maggio 2020: anticipazioni e ospiti

Di Alberto Graziola domenica 10 maggio 2020

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni della puntata di domenica 10 maggio 2020

Questa sera, domenica 10 maggio, su Rai2 torna “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio con un’altra puntata di servizio pubblico e informativo ampiamente dedicata all’emergenza Coronavirus: diversi contributi e collegamenti sul tema sono previsti sia nell’appuntamento delle ore 21.00 sia in quello precedente delle ore 19.40 con “Che Tempo Che Farà”.

Che tempo che fa, 3 maggio 2020, Ospiti

Ospiti della puntata, che vede gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica: il Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, i virologi Roberto Burioni e Giorgio Palù, professore emerito di Microbiologia all'Università di Padova, Alessandro Aiuti, primario dell’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’Ospedale San Raffaele di Milano, Luca Lorini, direttore dell'Unità di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Carlo Verdelli, Don Luigi Ciotti, Pierfrancesco Favino, vincitore ai David di Donatello come miglior attore protagonista per il suo ruolo di Tommaso Buscetta nel film “Il traditore” di Marco Bellocchio, che ha vinto in totale sei statuette ed Elisa con una speciale esibizione live

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giammarco Sicuro da Madrid, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra, Rino Pellino da Berlino