Live Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti: puntata del 10 maggio 2020

Di Marco Salaris domenica 10 maggio 2020

Le anticipazioni della puntata in onda questa sera su Canale 5.

Live non è la d'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d'Urso che andrà in onda stasera, 10 maggio 2020, in prima serata su Canale 5.

Anche questa domenica come da settimane a questa parte, la prima metà della trasmissione sarà dedicata agli approfondimenti legati all'emergenza Coronavirus con la presenza di esperti in studio e in collegamento per cercare di capire le ultime notizie a riguardo. Si parlerà di Fase 2 e delle riaperture dei negozi di questi giorni.

La seconda metà del programma cambierà tono dedicandosi alla leggerezza e al gossip. Anche in questo caso collegamenti e ospiti in studio animeranno i talk del programma. Giallo sulla presenza di Marco Carta, il cantante sarebbe dovuto comparire la settimana scorsa ma Barbara d'Urso aveva annunciato la sua presenza in seguito ad un problema. Venerdì 8 maggio Striscia la Notizia in un servizio ha svelato quale sarebbe il vero dietro le quinte.

Curiosità: questa sarà l'undicesima puntata di Live non è la d'Urso senza pubblico presente.



