La clinica del Dottor Christian, su LEI i nuovi episodi

Di Claudia Cabrini domenica 10 maggio 2020

A partire da questa sera, in seconda serata su LEI, tornerà il Dottor Christian Jessen, stavolta affiancato dalla specialista Sara Kayat

Lo abbiamo conosciuto come uno degli esperti di Malattie Imbarazzanti, ma lo ritroviamo stavolta con i nuovi episodi di un format tutto suo, nel quale riceve i pazienti nel suo ambulatorio per risolvere caso per caso personalmente. Stiamo parlando del Dottor Christian Jessen e del suo nuovo tv show inedito intitolato La clinica del Dottor Christian, del quale potremo vedere a partire da questa domenica 10 maggio, in seconda serata, alle 22:50 sul canale televisivo LEI (131 e 132 di Sky) i nuovi episodi della terza stagione.

Per una totalità di 6 puntate da circa 55 minuti ciascuna, La clinica del Dottor Christian racconterà di 30 pazienti (5 per ogni episodio) affetti da problemi fisici molto particolari e di urgenze risoluzione, con anche diverse problematiche psicologiche e comportamentali che soltanto con l'aiuto del Dottor Jessen riusciranno a superare.

La serie, già trasmessa per le sue precedenti stagioni sul canale LEI di Sky e molto amata dal pubblico, tornerà stavolta in onda con anche uno staff particolare. Ad affiancare il Dottor Christian nel suo ambulatorio, infatti, non solo un team infermieristico specializzato ma anche la Dottoressa specializzata in Medicina Generale Sara Kayat, volto noto di un altro programma molto simile e di altrettanto successo quale Un dottore a domicilio.

Tra i casi più interessanti che vedremo all'interno del programma, anche le storie di alcuni pazienti affetti da disturbi sessuali, malattie croniche, oppure in stato di gravidanza o con problemi di infertilità. Anche per questo, La clinica del Dottor Christian si trasformerà, per certi versi, nella clinica del dottor Stranamore. Jessen tratterà anche di relazioni e di problemi coniugali e, promette, con l'aiuto della medicina riuscirà a ridonare speranza e vita a coppie ormai in forte crisi da tempo.