Paolo Fox: "Il meme su di me è una montatura". Ecco quando tornerà a I fatti vostri

Di Marco Salaris venerdì 8 maggio 2020

L'astrologo in collegamento nel programma di Michele Guardì non ci sta e chiarisce il video (ironico) che ha generato persino critiche nei suoi confronti.

Ritorna Paolo Fox. Sì però... un momento, non per stilare le stelle per i 12 segni zodiacali, ma per tutt'altro motivo. Ricordiamo innanzitutto che Fox non è più presente a I Fatti vostri da ormai 2 mesi per scelta propria. Data la gravità dell'emergenza Coronavirus infatti l'astrologo aveva scelto di sospendere la rubrica dell'oroscopo per lasciare spazio all'informazione.

Ora che la situazione sta lentamente trovando un barlume di normalità, Fox sbuca nuovamente per chiarire una faccenda che gli riguarda da vicino. Di mezzo c'è un ironico video meme che gira per il web nella quale l'astrologo de I fatti vostri - dalla puntata speciale di fine 2019 - racconta di una situazione astrale "bellissima" nei mesi che vanno "tra gennaio e maggio" e che la prima parte dell'anno parla di "grandi successi", il tutto senza specificare a quale segno si sta rivolgendo, così da lasciar intendere che la frase sia generalizzata all'anno 2020 e così da suscitare persino le critiche contro Fox.

Insomma il cortocircuito è servito ed è lo stesso astrologo a volerlo precisare in collegamento Skype proprio nel programma di Michele Guardì. Apre con una premessa: "Non sono un mago e certe cose come i terremoti e le catastrofi non le puoi prevedere. Io guardo l'oroscopo della persona. Quando fai l'oroscopo della persona guardi la data, l'orario e da lì vedi come sarà. Non vedi cosa accade nel mondo".

Da qui la precisazione:



E' uscito un video in cui io sembra che dico grande successo e grande anno in realtà è un video montato ad arte perche lo spezzone all'inizio non riguardava il 2020. Riguardava un solo segno zodiacale. Dal nostro speciale qualcuno ha tagliato il video e ha preso quel pezzo che riguardava solo un segno, lo ha montato ad arte facendo credere che io stessi parlando del 2020 e invece non era così. Se avessi detto questo ci starebbe, ma non ho mai detto che il 2020 sarebbe stato stupendo.

Giancarlo Magalli da studio legge i messaggi dei telespettatori che si sono riversati a cascata sui profili social del programma domandando quando Fox potrà tornare in studio. L'astrologo gli risponde ma è chiaro che la sua è una scelta dettata dalla prudenza di un periodo ancora altalenante anche per l'intrattenimento in tv:



Il mio è un momento di svago, di divertimento e un momento sereno. L'ho sempre inteso. Chi vuole vedere un mago e vuole pensare che io dica solo verità assolute non ha capito nulla. Se sono amato vado avanti, al contrario continuerò questa passione per conto mio. Io lascio il parere al pubblico.

Paolo Fox comunque assicura che riprenderà la rubrica dell'oroscopo da lunedì 11 maggio ma... "Se qualcuno si sente irritato per la sensibilità e non dovesse funzionare sarò pronto a rifare un passo indietro".