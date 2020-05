Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 8 maggio 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata dello show della domenica pomeriggio di Rai1

Domenica 10 maggio alle ore 14 su Rai1 l'appuntamento è con la puntata numero 35 di Domenica in, lo show che tiene compagnia ai telespettatori del giorno di festa condotto e capitanato da Mara Venier.

Dopo il successo della puntata di domenica scorsa che ha toccato vette in termini di ascolto davvero ragguardevoli, è giunto il momento di parlarvi del menu della nuova emissione di questo caposaldo della programmazione della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. L'appuntamento dunque è da queste colonne per vedere le portate che ha preparato zia Mara per i suoi affezionati commensali.

Si parte da una coppia di notevole impatto social, ovvero l'ex centravanti della Juventus Bobo Vieri con la sua adorata compagna Costanza Caracciolo. Bobo ormai, appese le scarpette da calciatore al chiodo da un bel po' di tempo, è diventato un seguitissimo influencer, spadroneggiando nel tumultuoso mondo del web e dei suoi social.

In studio poi collegata con Mara Antonella Clerici che si racconterà in una lunga intervista, ma anche Serena Rossi, Luca Trapanese e immancabile l'appuntamento con il Professor Le Foche con cui si farà il consueto punto settimanale sull'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questi mesi.

Tutto questo sontuoso pasto innaffiato da un gioco telefonico. Appuntamento dunque per la puntata numero 35 di Domenica in al 10 maggio, giorno della festa della mamma, in diretta con Mara Venier ovviamente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.