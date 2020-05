Amici Speciali: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato saranno i giudici

Di Fabio Morasca giovedì 7 maggio 2020

I quattro giudici di Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia.

Anche la giuria di Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia, lo spin-off di Amici che andrà in onda su Canale 5 a partire da venerdì 15 maggio 2020 in prima serata, è stata ufficializzata.

I 12 concorrenti in gara, divisi in 2 squadre, saranno giudicati da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato.

Ci sarà molto Tu sì que vales, quindi, ad Amici Speciali, grazie alla presenza di Gerry Scotti ma soprattutto grazie alla presenza di Sabrina Ferilli, che ha animato l'ultima edizione del talent show di Canale 5 attualmente in replica, in onda ogni mercoledì in prima serata.

Tra Maria De Filippi e Giorgio Panariello, invece, è in corso un'amicizia "televisiva" che dura da molto tempo. Il comico e attore fiorentino, recentemente, è stato tra gli ospiti dell'ultima edizione di C'è posta per te, insieme a Carlo Conti e a Leonardo Pieraccioni.

Nel 2017, inoltre, Panariello fu l'ospite comico della sedicesima edizione di Amici, vinta dal ballerino Andreas Muller, mentre nel 2015, Maria De Filippi fu tra gli ospiti della prima edizione di Panariello sotto l'albero, show andato in onda su Rai 1.

Eleonora Abbagnato, étoile dell'Opéra di Parigi e direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma, infine, tornerà ad Amici dopo aver ricoperto, per breve tempo, il ruolo di direttrice artistica della squadra Blu, in sostituzione di Miguel Bosé, nella dodicesima edizione del talent show di Maria De Filippi, e dopo aver preso parte alla giuria nel corso della sedicesima edizione.

I 12 talenti in gara sono noti già da tempo (Alberto Urso, Irama, Michele Bravi, Gaia, Giordana Angi, The Kolors, Andreas Müller, Javier Rojas, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Random e Umberto Gaudino).

Giuliano Peparini, infine, sarà il direttore artistico.