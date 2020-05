Detto Fatto torna in onda da lunedì 11 maggio, Bianca Guaccero: "Felice di poter tornare"

Da lunedì 11 maggio 2020, tornerà in onda su Rai 2, Detto Fatto, il factual show condotto da Bianca Guaccero, fresco di riconferma anche per quanto riguarda la prossima stagione, stando ad uno dei nostri recenti retroscena.

La riconferma per la nuova edizione riguarda anche Bianca Guaccero che, alla vigilia di questo ritorno in onda di Detto Fatto, dopo l'interruzione avvenuta lo scorso 12 marzo, ha rilasciato una serie di dichiarazioni all'Ansa.

La conduttrice e attrice pugliese, ovviamente, è felice di poter tornare finalmente in onda con i suoi tutorial ed è in viaggio verso Milano:

Sto preparando le valigie, confesso che sono felice di poter tornare, mi auguro di poter regalare un po' di leggerezza e svago con il nostro programma al pubblico da casa. Siamo stati fermi dall'8 marzo ma, in verità, non ci siamo fermati, con #Prontodettofatto, collegandomi dalla mia abitazione romana, versione social del programma impossibilitato dall'andare in onda in tv a causa del Coronavirus.