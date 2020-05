Vivi e lascia vivere, anticipazioni terza puntata

Di Paolino giovedì 7 maggio 2020

Le anticipazioni della terza puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Raiuno con Elena Sofia Ricci nei panni di una donna che reinventa la propria vita, cercando di dimenticare il proprio passato

Nuove rivelazioni legate al passato di Laura (Elena Sofia Ricci) ma anche al presente di Toni (Massimo Ghini), nella terza puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Raiuno in onda questa sera, giovedì 7 maggio 2020, alle 21:25. Mentre tra i due personaggi si fa avanti la passione, i figli di Laura devono affrontare delle novità.

Vivi e lascia vivere, la terza puntata

Nel primo episodio, "L'amore", Laura e Toni sono sempre più complici nel lavoro e non solo, tanto da abbandonare le loro resistenze e lasciarsi andare alla passione, nonostante il passato che li accomuna. La protagonista, ormai, è al settimo cielo, grazie anche alla sua attività che sta ingranando.

A farla tornare con i piedi per terra è Giada (Silvia Mazzieri) che, dopo la litigata fatta con la madre, continua a lavorare nel club in cui sta cercando di guadagnare soldi per il Master negli Stati Uniti. Proprio nel locale, la giovane vive una brutta esperienza.

Nel secondo episodio, "Il dubbio", Laura scopre che Toni non è quello che vuole far sembrare di essere: per questo, decide di allontanarlo da sé e dalla su famiglia. Mentre Giada scopre qualcosa che non quadra riguarda alla morte del padre Renato (Antonio Gerardi), Giovanni (Giampiero De Concilio) scopre per la prima volta l'amore.

Vivi e lascia vivere, streaming

E' possibile vedere Vivi e lascia vivere in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani sarà possibile vederlo in Guida Tv/Replay.

Vivi e lascia vivere, second screen

Si può commentare Vivi e lascia vivere su Twitter, utilizzando l'hashtag #ViviELasciaVivere.