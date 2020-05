Fratelli in Affari: dopo Brad Pitt arriva Michael Bublé

Di Claudia Cabrini mercoledì 6 maggio 2020

Il nuovo format dei due Fratelli in Affari Scott, Celebrity IOU, sta riscuotendo un enorme successo. Ieri sera è andato in onda l'episodio con protagonista Michael Bublé

Vi avevamo già parlato del nuovo format dei meglio conosciuti Fratelli in Affari poco meno di un mese fa, quando avevamo scoperto che sul canale americano HGTV (che vediamo anche in Italia con un palinsesto targetizzato sul canale 56 del digitale terrestre) sarebbe andata in onda la prima puntata del loro nuovo programma Celebrity IOU, con ospite Brad Pitt.

Torniamo a parlarvene oggi perché proprio ieri sera, negli States, è andato in onda un nuovo episodio dello show, e stavolta il protagonista è stato un altro amatissimo volto VIP, Michael Bublé, ed ecco che noi vorremmo raccontarvene di più.

Partiamo dal principio. Se ancora non vi fosse chiaro di chi e di cosa stiamo parlando, eccovi spiegato tutto; vi ricordate della coppia di venditori di case formata dai fratelli Drew e Jonathan Scott? Proprio loro, soltanto qualche settimana fa, hanno debuttato in tv con un nuovo format sempre dedicato all'immobiliare, ossia il già detto Celebrity IOU, dove alcuni tra i volti più amati di Hollywood e del panorama musicale internazionale prendono parte da protagonisti al programma per regalare una casa ad una persona molto speciale per loro.

Perciò, se come già detto la prima puntata dello show ha visto protagonista Brad Pitt, ieri sera è invece toccato a Michael Bublé che, come spiegato anche dal Daily Mail, ha deciso di esaudire uno dei desideri del nonno che in punto di morte gli aveva chiesto di prendersi cura di Minette, sua badante per molti anni.

Di fatto, Bublé ha deciso di ristrutturare una lussuosa abitazione originariamente di proprietà del nonno defunto, per regalarla a sorpresa a Minette. Essendo però molto riservata e assolutamente riluttante ad apparire in video, Michael ha dovuto invitarla a partecipare allo show... Con l'inganno. Il cantante ha infatti raccontato alla ex badante del nonno, Minette, che stessero registrando un documentario sulla sua carriera e vita privata, e che voleva che lei comparisse nel lungometraggio per raccontare di come abbia accudito il nonno per molti anni.

La sorpresa è riuscita benissimo. Minette, una volta arrivata a destinazione, rimasta un po' attonita per la verità, si è semplicemente sentita dire "Benvenuta a casa, Minette" prima di scoppiare a piangere.

La parte sicuramente più interessante del programma, però, sta nel vedere il VIP in questione rendersi protagonista anche e soprattutto nella ristrutturazione dell'unità immobiliare, cosa ovviamente alla quale lo stesso Michael Bublé non si è affatto sottratto. Visto l'enorme successo fino ad ora riscosso dal programma, ci si continua a chiedere se prima o dopo anche il canale televisivo HGTV italiano decida di trasmettere il programma. Dopotutto, i famosi Fratelli in Affari sono seguitissimi anche in Italia, e certo non ci manca di conoscere i VIP invitati a Celebrity IOU. Chissà, vedremo.